萬聖節期間蘭桂坊一帶封路 附近路旁停車位暫停使用
社會 18:06 2020/10/30
萬聖節明日（30日）即至，不少市民已預備到中區蘭桂坊等地狂歡一番，但盡興之餘亦要留意交通資訊，以免進退失據。
警方將於明日（31日）至後日（11月1日）在中區蘭桂坊實施特別交通安排。
下列道路將於明日下午2時至翌日上午6時封閉：
- 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街
- 蘭桂坊
- 榮華里
- 和安里
- 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街
- 安蘭街
視乎人潮情況，下列道路或會封閉：
- 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街
- 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街
- 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街
- 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街
- 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街
- 擺花街
- 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中
在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿威靈頓街、砵典乍街、士丹利街、德己立街及皇后大道中排隊等候。整條德己立街將會封閉。
另外，下列道路的所有路旁停車位將於明日下午1時至翌日上午6時暫停使用
- 士丹利街近德己立街
- 安蘭街
- 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街
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記者：陳梓蔚