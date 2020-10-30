萬聖節期間蘭桂坊一帶封路　附近路旁停車位暫停使用

▲ 萬聖節期間蘭桂坊一帶會有封路措施。（資料圖片）

萬聖節明日（30日）即至，不少市民已預備到中區蘭桂坊等地狂歡一番，但盡興之餘亦要留意交通資訊，以免進退失據。

警方將於明日（31日）至後日（11月1日）在中區蘭桂坊實施特別交通安排。



下列道路將於明日下午2時至翌日上午6時封閉：

介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

蘭桂坊

榮華里

和安里

介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

安蘭街

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

擺花街

介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿威靈頓街、砵典乍街、士丹利街、德己立街及皇后大道中排隊等候。整條德己立街將會封閉。



另外，下列道路的所有路旁停車位將於明日下午1時至翌日上午6時暫停使用

士丹利街近德己立街

安蘭街

介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街

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記者：陳梓蔚