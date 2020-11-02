【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠

▲ CP感十足的林秀怡和林景程演出令觀眾留下印象。

TVB綠葉演員林秀怡和林景程先後合作過《On Call 36小時》系列、《三個女人一個「因」》、《是咁的，法官閣下》等劇集，林秀怡和林景程除了是工作上的好拍檔外，也是一對互相扶持的好朋友。林秀怡和林景程相識約8年，二人齊齊接受TOPick專訪，分享二人的「姊妹」情。

林秀怡和林景程因拍攝TVB劇《On Call 36小時》而認識，秀怡指：「《On Call 36小時》是你（看着景程）拍的第一套劇。我剛認識他時，便很喜歡叫他醫師，因為他懂針灸、物理治療，很威風的。我們拍這劇後一起拍了很多由潘嘉德監製的劇，經常朝夕相對，每隔3個月便見一次。」

林景程說：「德哥令很多人都變得熟悉，就如有個德哥家庭一樣，他真的照顧了很多人。」

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林秀怡林景程CP感十足

二人一起合作過多部劇集，直到拍攝《三個女人一個「因」》時對手戲比較多，秀怡表示：「漸漸熟絡並一同研究對白、劇本，溝通更多。」景程很喜歡與秀怡當拍檔：「不是經常遇到讓我完全沒顧忌地演戲的對手，對着她可以突然想起一些事便突然地拋出來，她能接到並給予你更多，很厲害。」

縱然二人CP感十足，但他們卻並非一對情侶。秀怡說：「以前很仰慕這個人，但我們過了要拍拖的時間。有時候會幻想一些男人跟自己拍拖會如何，但這個人卻不在list之內。」景程則認為：「比較像是家人，很難考慮這方面。」

秀怡正與導演男友阿政蜜運中，問到男友會否呷醋時，她笑言：「我們都沒做過甚麼，所以他連想呷的機會也沒有。他覺得這個人比較安全，呷醋也要找一個有威脅性的來呷。」

▲ 林秀怡與男友阿政合照。（陳家瑩 攝）

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林秀怡林景程互相扶持

很多演員都會經歷低潮期，秀怡和景程也不例外，秀怡自言：「低潮期一直也是，現在也是，怎麼辦？」

景程認為自己在演藝路上有不同的低潮期，他覺得秀怡的低潮期是秀怡的媽媽前年確診子宮頸癌：「有時她跟我分享後，覺得自己沒甚麼能幫她。她要兼顧的事太多，壓力較大。」

秀怡認為：「其實不用你幫忙，只是作一個聆聽者。因為找人傾訴，但真的要找這行的人才會知道。」

向來孝順的她曾花盡積蓄為媽媽治病，當時心情不佳的她跟景程吐苦水：「在不開心的日子中靠他度過一些難關，傾訴下，他醫學方面的常識比我高，有甚麼也可問他，聽他說罷便沒那麼擔心。」

▲ 林秀怡和林景程甚有觀眾緣。（陳家瑩 攝）

林秀怡林景程回想低潮期

談到演藝路上的低潮，秀怡指：「沒劇開時就是低潮，這行就是在等一個好的角色，當你未等到的時候便會覺得正處於低潮期。首數年沒戲開時會很慌張，現時則看化了，這行就是這樣。」

景程坦言：「以前是很慌，總會對自己有很多不同的質疑。試過8、9個月沒開過工，不知道在做甚麼，會經常很不開心。」他續說：「經常都像在等別人叫開工，會有些無謂的希望，又不敢返其他工，怕萬一撞時間便失了演出機會。」

▲ 林秀怡表情多多。（陳家瑩 攝）

秀怡認同：「初入行時都不是監製找我演角色，要等PA打電話給我，PA一般都是前一、兩天Call你上班，所以長時間要Hold住電話，今天不知道明天事。」她續指：「會去想是否自己做得不好以致別人不找我呢？到底是甚麼原因呢？沒有工作時便會去想有沒有入錯行，可能我會很普通地做一份文職工作，返朝九晚五的日子，但我覺得我會接受不了這樣沉悶的生活。」

景程指有時是自己帶給自己的低潮：「過了一段時間，可能因未遇到一些自己很滿意的角色，心理質素會很差。我一直覺得自己入錯行，這行有很多事需要兼顧，我沒有去自我介紹。只是一直在堅持，不適合仍在堅持，其實純粹是因為我真的很喜歡演戲。」

秀怡認為：「每個初入行或修讀訓練班時必經的階段，他們都很辛苦的，所以很多人都走了。」景程則謂：「走了可能會覺得更開心，因為他們不需要再面對這類型的壓力。」

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林秀怡林景程互笠高帽

回想入行至今，秀怡暫時最喜歡的劇和角色是《三個女人一個「因」》，「雖然它帶給我的並不多，但我很喜歡這個角色。這個角色我演得很開心，好像演到想要的。有時拍劇後會質疑自己，每個人看劇本時所想的都不一樣，我不知道我所做的是否適合這麼多人的要求。」

景程和秀怡互笠高帽，景程稱：「她的演藝路跟很多人相比是辛苦的，因為她不是很多時候都有很多機會去演戲，但每次有的時候，她都會付出很多去把握。」

他最記得秀怡於《怒火街頭》內的演出：「她有場戲是差不多赤裸走出去。如果從觀眾角度去看，她不是有很多戲份，但她仍願意很搏命地去做，我很欣賞這種態度。我覺得她需要更多的機會，而她是deserve的。」

秀怡也覺得景程值得有更多機會：「覺得自己很幸運，反而他沒那麼幸運，他遇到的角色較少，其實他每次做功課都花很多心機，會為人物研究很多，做很多功課才去演。他會幻想自己活於那個角色內，那個人是如何出生、如何來到這世界、如何才有這個性格呢？」

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林秀怡林景程互送祝福

這對好「姊妹」見證着大家成長，並互相送上祝福。

秀怡對景程充滿信心：「未來林景程一定會成為影帝和視帝，因為他對電影和電視劇很有研究，而且很熱愛演技，他現時開始對演戲深入地了解，男人要待40歲才有Man的氣勢，那便更型。希望他對人的心都一樣很純潔，沒有改變，仍然待人很好，真誠地待人。加油！」

景程期望秀怡的生意愈搞愈好：「生意好便會更空閒、更無後顧之憂去演戲。想她保持住戲劇那團火，不要浪費了她。她的身體語言很穩定，可以很肯定自己要如何去演╴也期待她生意成功，將來能主導整個市場，到時拋一千數百萬出來開戲。」

髮型（林秀怡）：kocher yau

場地：ULURU

記者：梁樂欣