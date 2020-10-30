休班警遭私了受傷 兩男未能被認出獲撤控

▲ 休班警遭私了受傷，兩漢未被認出，今獲控方撤銷控罪。(經濟日報資料圖片)

休班警員路經黃大仙行人天橋時，疑因阻止他人貼海報而與多名男女起爭執，其中2名男子涉襲擊該休班警，同被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪。兩被告在認人手續中沒有被證人認出，控方今（30日）於九龍城裁判法院撤回控罪。其中1男申請訟費，但裁判官考慮到現場檢獲的海報上，發現逾50組屬於該男子的指紋及掌印，指有自招嫌疑之嫌，遂拒絕其訟費申請。

兩名被告為報稱電腦技術員的林浩（27歲）及報稱無業的劉偉川（22歲），兩人同被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪。

控罪指，兩人於2020年5月15日，在黃大仙龍蟠苑龍珊閣外行人天橋，與其他人非法及惡意對休班警員A的身體加以嚴重傷害。

控方今申請撤回控罪，林沒有申請，而劉則透過代表大律師申請訟費，惟控方反對其訟費申請。

控方指，早前警方安排認人手續，而劉沒有被證人認出，但警方在現場檢獲的海報中，卻發現了共逾50組屬於劉的指紋及掌印，指劉自招嫌疑；辯方則反駁，紙張有劉的指紋並不代表劉參與現場事件。

裁判官考慮到檢獲的海報上發現逾50組指紋及掌印，顯示劉當時身處現場，加上劉被捕後保持緘默，雖然是劉的權利，但劉不曾解釋自己為何在場，指劉有自招嫌疑之嫌，最終拒絕其訟費申請。

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記者：王仁昌