【開心速遞】《愛回家》第1044至1045集劇情預告　安仔Candy疑戲假情真Bonnie提出分手【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今明連續兩晚劇情都以島大為故事背景，今晚（10月30日）《愛•回家之開心速遞》劇情講安仔與Bonnie情海翻波。明晚（10月31日）《愛•回家之開心速遞》劇情講萬聖節發生怪事，書蟲與Jessie人失蹤。

第1044集（30/10）

Candy與男友Brain分手後頹廢不已，Brain往島大找Candy，誤會城安是其新男友，並出言嘲諷。

城安還以顏色，Candy甚為感激，還求城安假冒其男友，跟她出席舊生會聚會，並於Bonnie的幫忙下終獲城安首肯。

城安以為假扮男友是簡單之事，Candy卻要城安接受特訓，令他全情投入……

Bonnie為趕稿而冷落城安，更對城安假冒男友之事表現得毫不介懷，她及後卻發現城安與Bonnie似乎戲假情真……

第1045集（31/10）

萬聖節將至，城安、凌凌與書蟲等伺機恫嚇Bonnie、心如等女生，壯事後想到生財大計，打算於校內舉辦萬聖節派對賺錢。

城安等人在院校的雜物房尋找合適的道具，竟有意料之外的收穫，打算利用這個特別的道具來嚇人。

萬聖節當晚，城安等人已為派對準備就緒，要為參加者帶來一個驚嚇之夜，他們後來發現書蟲與Jessie先後失蹤，而且察覺戴上面具的書蟲似是判若兩人。

城安等人分頭往找書蟲與Jessie，卻發現再有人失蹤……