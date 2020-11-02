【揚眉女子】港媽繼承祖業鞋店主攻網購　打造工廈女鞋私竇生意升4成

▲ 營商方面，她順理成章向父親取經，從未與爸爸合作過，請教他時也碰到一鼻子灰。後來自己調整心態，互相磨合，終獲父親認同。

在大角嘴福全街，周遭是車行、五行舖、油漆店、鐵器行，難以想像在一幢工廈5樓藏身一間極Fancy紅粉緋緋的鞋店Viennii。

家族經營鞋業，譚慧華（Vera）雖自小就在鞋子堆打滾，但鞋店開業之前，她是一名「荒廢事業」十多年的兩子之母，毅然出山，是為了她尊敬的爸爸。

Vera的爺爺早年在騎樓底經營鞋檔，胼手胝足開了「昌記鞋店」，到她父親接手，再由昌記做到遍地開花的Milan鞋店。家人造鞋、賣鞋的畫面深烙腦海，潛移默化使她對鞋子十分熟悉。「他們會買皮革回來親手製造，如何『開皮』（皮革切割方式）、用上甚麼工具印象深刻，一家人下舖上居，鞋檔就是我的遊樂場。」

其後Vera在澳洲讀設計，一心想做產品設計，99年畢業回港時大環境經濟下滑，人浮於事，她幸獲Joyce時裝店櫥窗設計一紙聘書。

▲ 過往任職時尚品牌的經驗，對Vera後來創業有莫大助益。（被訪者提供）

在名店任職見盡品味靚物

Joyce櫥窗設計之出色，每次都令人期待，這裏也是木人巷，事事要親力親為。有次Vera媽媽經過店子，見她在髹油漆，回家後她哭着對Vera說：「那麼辛苦，不如辭職啦！」「我聽罷失笑，覺得幾好玩啊，年輕就是勇於嘗試。我的根基就是那時紥下，見盡漂亮、具品味、有風格的東西，獲益良多。」

做了約3年，她跳了入Celine，期後也加入全男裝的Hugo Boss、上海Stella Luna鞋店，至婚後、生兒育女前的工作是Valentino。「同事關係極好，雖同樣任職櫥窗設計，但也涉獵了入貨和marketing範疇。不時要公幹，未坐完月已趕回工作崗位，因韓國有活動舉行。」復工後又重過「飛人」生涯，同樣要經常出差的丈夫說：「你常常把兒子丟低給我湊，不可以這樣啊！」到兒子1歲左右，Vera正式離開職場，專心相夫教子，兩年後再添一名兒子。一個今年13歲、一個10歲。

再戰江湖 成第三代繼承者

安心安份當全職主婦的Vera，白駒過隙過了十多年，兩年前有感父親年紀大，接手家族鞋業的念頭在腦際盤旋。「一直覺得爸爸打理的鞋舖，幾十年做慣的模式因循下來，鞋款太樸實外，鞋業零售模式近年也不斷轉變，舖租也是一個沉重開支，我在想：能否另闢蹊徑開展新局面？」

恰恰Vera的大兒子升中，她認為是時候幫上一把。與爸爸商討後，為減少租金開支又可開展另一營運模式，用回大角咀的自置工廠單位，開闢一隅作銷售兼營網上店。

「我當時只識湊仔，以前的工作已忘記，惟有去上堂、做research、請教開店朋友的經驗談，成立網上店是開實體店的資金十分一，唯一最花錢是重新裝修。」她把理念致力實踐：展示架是舊的，重新噴上金色、設計Logo、氣圍主調是Fancy的粉紅調子配白色，將整個環境modernize。

▲ 店內所有貨品都由Vera精挑細選。（陳靜儀攝）

其父觀念是：我給地方你賣，不就100元3對就成了，何必大費周章。「我堅持在天花裝腳綫，我甚至說公司的鞋款不是我是我的心水，要另訂，他們都覺得莫名奇妙。」

上鞋廠親自執漏

以前Vera在名店任職，鞋子價位動輒數千元，她創業，把水準同樣定在高水平，選了主要出口歐洲與美國的鞋廠。初期拿着鞋廠做的鞋子，簡直是「百彈齋主」上身：「好像鞋邊位手工粗糙，我和爸爸是有爭拗的，他說：誰會拿着鞋子看到鞋邊位的問題？我解釋：顧客在舖位試鞋，從上而下只看到鞋面，我用的是網上購物的心態看待我的產品，顧客一打開鞋盒就見到鞋邊位，造工不夠精細或有花痕都一目了然。」



Vera與造鞋廠親自接觸，她也聽到不少說話：「鞋子向來是這樣造的」、「你爸爸也沒有這麼麻煩」。「我也會嬲怒，甚至上廠房親自執鞋上的紕漏，親身向造鞋廠解釋，如做得滿意稱心，我會是回頭客。」



從舒適圈跳出來，沒想過煩事一大堆，曾失去自信覺得沒可能做得到，整個人如墮進五里霧中。「申請商業登記、搞網站、拍攝實物圖都是一手一腳包辦，有時做到頭頂出煙想哭，幸得家人朋友之助，逐漸走出路向。」她說最初拍攝相片放上網也不懂，找攝影師操刀，是逐對鞋計算。為減輕成本，她請教了傳媒朋友，買了一套簡單攝影器材，逐步學拍攝。執相則求教從事平面設計的朋友，不久後已熟練。

▲ 這對平底鞋，有客人豪氣要齊全部5隻顏色。（陳靜儀攝）

父親放手經營

營商方面，她順理成章向父親取經，從未與爸爸合作過，請教他時也碰到一鼻子灰。「我想創新，他仍沿用傳統一套，幫不到我時他也會忟憎。去到一個階段，我說服自己心態要調節，自己多做research和解法問題。待店舖開業，他開心我能一手策劃得似模似樣。」其父明白Vera的經營方向，便放手讓女兒展翅。

初開業，她設計的鞋款約25款，加上爸爸公司的少部分款式便開張大吉。下個季度銷售理想的鞋款會轉顏色，一直以來，顧客的迴響和意見不斷，有一34碼小腳女士，無高跟鞋不歡，嫌她的店少款式，Vera向她推介一些平底鞋也十分合意，結果共買了十多對不同款式的鞋子。「賣鞋好講服務，顧客有其要求，可以慢慢傾。這工廈舖有一好處，不趕忙的可坐下呷杯咖啡，邊聊邊試鞋也無任歡迎。」

門巿重創 網店有升幅

一盤生意怎會無困難，這一年社會事件加上新冠疫情，挑戰重重，門巿當然大受影響，不幸中之大幸是﹐疫情反令網上生意上升40%，且因店子是家族工廈單位，無租金壓力。「由爸爸開舖便知，租金佔開支60%，你想想要賣幾多對鞋才維到本？沒有這方面支出，我才敢開店。」但畢竟是工廈樓上舖，距離港鐵站又一段距離，除在質素與價錢取勝，Vera坦言口碑亦重要，有客人查詢、網上落錯單、無信用卡等，都要一一馬上解決，手機不離手是常事。

▲ 鞋與袋在女士們眼中不可分割，亦帶動到生意。這款手袋由意大利訂製，讓客人自行揀顏色配搭。（陳靜儀攝）

她說，當了10幾年「師奶」，突然重新接觸自己不熟悉的東西確感辛苦，自己穿上產品日影夜影再執相放上網，連兩個兒子也甚少理會。「得著是與兒子們關係反而好了，分享彼此的話題。以前只懂推他們勤力做好功課，不要犯錯。但開店後我遇上不懂的難題、找錯錢、貼錯標籤……我才頓悟：大人都會make mistake，孩子亦然。我方面我改變很多。」

記者：周美好