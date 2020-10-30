【英國升學】廚藝高級文憑畢業生赴英銜接學位　入職半島酒店獲北海道中菜館挖角

▲ Andy現於日本北海道一個滑雪度假村內的中菜館工作。（相片由受訪者提供）

行行出狀元，即使升學路不平坦，也可以走出屬於自己的康莊大道。23歲的黃浩維（Andy）在本港完成廚藝高級文憑課程後，到英國留學完成學士學位，回港後入職半島酒店，其後更獲日本北海道一間中菜館挖角，現於當地工作。他慶幸早已找到自己的興趣，認為只要有興趣就有出路。

Andy高中時修讀理科，在中學文憑試（DSE）考獲25、26分，不過由於中文科E級，因此不符合入讀大學的資格。自言為食的Andy平日喜歡行街市買餸，慢慢愛上煮食尤其是中菜。早在考DSE前，他已打算「讀廚」，可是大學沒有廚藝專科，加上放榜後未能上大學讀學士課程，於是選擇入讀職業訓練局（VTC）開辦的廚藝高級文憑課程。

英國伯明翰大學銜接學位

兩年的高級文憑課程中，教授中西廚藝廚務及餐飲營運的管理知識和技能，並提供有關中西廚藝和食物科學的理論與實務訓練。Andy完成課程後，原本沒有到海外升學的計劃，卻在機緣巧合下2017年到英國留學，在英國伯明翰大學（University of Birmingham）銜接廚藝管理的學士學位。他憶述︰

去外國讀書對我來說很遙遠，好像要好叻才可以，特別我們做廚房就更難。

▲ 2017年Andy到英國伯明翰大學，銜接廚藝管理的學士學位。（相片由受訪者提供）

因VTC與英國伯明翰大學銜接的學士學位，而且他考IELTS達到要求，決定把握去英國升學的機會。Andy表示初到英國最難適應的是課程內容，「廚藝高級文憑課程重實務，英國課程則較多理論。」

中菜館打工 半工讀邊學邊做

在英國期間，Andy趁課餘時間在唐人街一間中菜館兼職，由樓面至廚房他都做過，邊學邊做學到不少︰

當時我接觸的是中菜fusion，體驗到飲食上的文化差異，又能學以致用。

老闆知道Andy好學，也會安排他在不同位置幫手，水吧、點心部、燒味部、傳菜等崗位都接觸到。Andy明言因對工作感興趣，所以不覺得太辛苦。

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獲半島聘請 累積餐飲服務經驗

在英國一年半後，Andy完成學位回港發展，並獲聘為半島酒店中菜館服務員。他回想在酒店工作頗辛苦，他對高級餐飲服務由零開始，學習餐飲服務禮儀及技巧，他分享一次經歷︰

那次招呼一位光顧了20多年的老顧客，我錯用左手邊斟茶，但他沒有責罵，只善意提醒我。

工作尚算順利的Andy本來沒打算轉工，適逢日本北海道一個滑雪度假村準備開業，欲挖角他到中菜館做「開荒牛」，他認為機會難得，接受了這份工作。去年10月左右Andy抵北海道，為中菜館開業做好準備，參與菜單設計、餐廳運作等細節，現時仍在當地工作。

考取品水師資格增值 向教學路進發

Andy努力增值自己，在英國時更修讀品水師課程，在兩星期一百多小時內「瘋狂飲水」，終考獲品水師資格。他指一間餐廳除了食物外，飲品同樣重要，因此希望將來到中國內地考取品茶師資格，以及到德國考取有關品嘗啤酒的專業資格。

在英國讀書後，Andy有感自己語文水平提升，能處理更多文書工作。他計劃在未來5年先進修，為日後到海外發展儲經驗，長遠希望從事教學工作。他表示︰

我好彩在DSE前已明確知道自己的興趣與方向，興趣令我一直堅持下去。

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記者︰駱秀玲