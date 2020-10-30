充電線勒斃23歲兒子   抑鬱母認誤殺判醫院令1年

▲ 抑鬱母以充電線勒斃23歲兒子，今於高等法院就誤殺罪被判醫院令1年。(經濟日報資料圖片)

有抑鬱症的57歲母親去年欲尋死，惟擔心一向依賴她的23歲兒子無法自理，故先以USB充電線將兒子勒斃。母親早前於高等法院承認誤殺罪，還押至今（30日）午判刑。辯方指被告的精神報告反映她案發時受精神病影響判斷力，法官經考慮後判以其為期1年的醫院令。

涉案被告趙麗霞（57歲）早前承認於2019年2月22日，在將軍澳善明邨住所殺死兒子黎裕帆。辯方今進一步求情時指，根據被告的精神科報告，被告於案發前數月承受巨大壓力，包括其胞姊及母親的健康均出現狀況，而被告的兒子，即案中死者則不斷就自己找不到工作而埋怨被告，更指責被告為何要把他生下來，被告感到十分傷心。

辯方又指雖然被告的感化報告指出，除非被告不需要接受住院治療，否則感化令並非合適的判刑，但辯方認為被告已被還押20個月，期間一直接受治療，情況大有改善，而且不會對公眾構成危險，因此希望法官判以被告感化令。

法官聽罷陳詞後指，本案是一個悲劇，法官接納精神科醫生的意見，認為被告是一個盡心盡力的母親，獨力照顧兒子使她承受不少困難，相信被告餘生都會因本案而感到悔疚。

雖然被告經20個月還押期間的治療後，精神情況已有改善，但被告曾於2017年嘗試燒炭自殺，服藥情況亦欠佳，加上干犯本案，反映她難以面對壓力。法官認為感化官已明言，若被告仍需接受住院治療，感化令則並非合適判刑，法官因此拒絕判以感化令，判被告醫院令，為期1年。

案情指，去年2月23日晚上10時許，被告於所居住的大廈內神智不清地流連，被保安員發現後報警，被告向救護員透露，她於前一晚曾與兒子服食老鼠藥。消防員其後破門將死者救出，當時死者已死亡。

被告其後向警方透露，案發時她本打算自殺，惟擔心兒子無法自理，故決定「帶埋佢一齊走」。被告首先將20粒安眠藥混入湯中，兒子飲用後於沙發上昏昏欲睡，她趁機以USB充電線將兒子勒斃。被告及後又先後服食老鼠藥、飲高粱酒及服用安眠藥，最後失去意識，不知何故身處醫院。

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記者：楊詠渝