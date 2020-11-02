【腎衰竭】53歲糖尿腎病患者需洗血度日　輪候5年終成功換腎重獲新生

▲ 53歲糖尿腎病患者需洗血度日，輪候5年終成功換腎重獲新生。

本港每年有逾千宗末期腎衰竭新症，累計超過1萬名患者需要換腎，而糖尿病是末期腎衰竭的最主要元兇。53歲的Kit年輕時便患上糖尿病，及後於2011年確診腎衰竭，輪候5年才成功換腎。有腎病科專科醫生指出，糖尿腎病早期症狀不明顯，當患者出現蛋白尿等症狀時，病情可能已難以逆轉。

輪候5年終成功換腎

Kit在20多歲時就患上二型糖尿病，當時飲食不節制，經常吃快餐、煎炸食物，「一口渴就會買汽水」，平均一星期喝2、3罐，且甚少運動。糖尿病亦帶來不少併發症，包括糖尿上眼、足部神經緩慢、高血壓、高膽固醇，更不時出現心肌梗塞、心絞痛的情況。

Kit在2011年因一場大病入院，檢查時後發現患慢性腎衰竭，需接受腎臟移植。在漫長的輪候期間，要一直接受血液透析治療，即俗稱「洗血」，1星期至少要出入2次醫院，而長期洗血亦導致容易感到疲倦、食慾不振及睡眠質素不佳。

等候5年，Kit終於在2016年成功換腎，不用再經歷洗血之苦。對此Kit相當感恩，又表示換腎後最大的變化是終於可以小便。現時Kit可以如常生活，並透過注意飲食、加強運動、定時服藥來控制病情。

▲ （左起）糖尿腎病患者Kit、腎病科專科醫生何繼良、腎病科專科醫生羅學敬。

糖尿病是腎衰竭主要元兇

腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。末期腎衰竭最常見的成因包括糖尿病、腎小球炎和高血壓。當中半數末期腎衰竭患者都是由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，故兩者有密切關係。

腎病科專科醫生羅學敬補充，糖尿腎病早期症狀不明顯，不少患者在確診糖尿病後5至8年才發現有腎衰竭問題，往往為時已晚，腎功能可能已嚴重受損。他建議患有糖尿病、腎小球炎和高血壓應注意以下幾點：

定期進行腎功能檢查

培養三低一高飲食習慣，即低鹽、低糖、低油及高纖

監察三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）

恆常運動

戒煙

何繼良又提到，腎衰竭患者單靠洗腎是「治標不治本」，但本港等候換腎的患者眾多，加上腎臟移植需求殷切，一般輪候腎臟的時間約為7年，但實際上有不少患者要等上10年以上。不過他提醒，成功換腎並非一勞永逸，

假如不控制血糖、血壓，亦沒有培養均衡飲食，換了腎都有機會再患上腎衰竭。

以往治療慢性腎病藥物的選擇非常有限，但近年有研究發現用於治療糖尿病的藥物SGLT2抑制劑（達格列淨），有效減低腎衰竭、因心血管疾病或腎病死亡風險達四成，且對糖尿病及非糖尿病的腎病患者同樣有效，有望為患者帶來新曙光。

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記者：沈佩珊