【OL恩物】呼吸式淨萃瓶3分鐘冷泡茶　自行控制飲品濃淡及減低咖啡苦澀【附價錢詳情】

▲ 本地品牌推出呼吸式淨萃瓶，可用作沖泡冷萃飲品。（圖片由Quico提供）

近年大熱冷泡咖啡或冷泡茶，但它們均需長時間浸泡。以冷萃咖啡（Cold Brew Coffee）為例，咖啡粉經研磨後用冷水浸泡一般至少12小時，再以專業器具萃取過濾。香港品牌Quico 推出 Quico Brew「呼吸式淨萃瓶」，3至12分鐘便完成冷萃飲品，在家也輕易沖泡及飲用，為生活增添樂趣！

香港品牌 Quico 推出 Quico Brew「呼吸式淨萃瓶」，透過「呼吸流製飲」技術，將冷泡萃取過程縮短至3至12分鐘；除冷泡咖啡外，Quico Brew 更可製作冷泡茶及各式冷泡飲料，及其他暖熱特飲。

▲ Quico Brew有三隻顏色選擇。（圖片由Quico提供）

「呼吸流製飲」技術可冷萃熱泡

冷泡咖啡能大大減低酸度與苦澀味，讓口感更加柔滑，甘甜自然；而冷泡茶則除了味道更加甘香之外，低溫萃取亦能減少釋放咖啡因，讓茶飲較不傷胃及降低對睡眠的影響。

Quico Brew的「呼吸流製飲」在此之上更可製作水果茶、花茶。用家亦可運用「呼吸流製飲」的特性，發揮創意加入不同原料，製作各式各樣的特色冷萃及暖泡飲品，例如海洋蝶豆花冰茶、菊花杞子蜂蜜特調等飲品。

三分鐘製作醇厚冷泡飲品

傳統冷泡飲品製作費時，一般冷泡茶需放置3到8個小時，而冷泡咖啡更起碼需要12小時。Quico Brew 的專利「壓差沖泡」系統，透過「呼吸流製飲」真空淨萃，在一呼一吸間把材料中的精華快速萃取，讓大家以短至3分鐘製作醇厚冷泡飲品，即便在繁重的工作中亦能陶冶性情，調整呼吸。

三種呼吸流循環模式

Quico Brew特設2／4／8三種「呼吸流」循環模式，讓用家按照個人喜好及食譜選擇循環次數，控制飲品濃淡。如喜歡清香細膩的用家，可以選擇雙循環模式，偏好圓滑馥郁口感的，則可以選擇四循環，而鍾情甘濃醇厚味道的用家，則可以選擇濃度最高的八循環模式。

機身輕巧攜帶方便

Quico Brew「呼吸式淨萃瓶」機身輕巧，淨重421g，並使用 USB電源驅動，可配合攜帶式電源使用；方便用家在出行或辦工時都能隨時製作冷泡飲品。

現時共有三種顏色供大眾選擇，包括：沉穩高雅的宇宙灰、型格獨特的夜空黑以及可愛迷人的櫻花粉紅，配合不同用家個性。

Quico Brew「呼吸式淨萃瓶」定價為港幣539元，目前在Quico官網有售，詳情請瀏覽quicobrew.com。

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責任編緝：王芷瑩