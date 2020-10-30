街頭派防疫物資被指違限聚令 3人被票控押後12月再訊

▲ 3人涉街頭派防疫物資被指違限聚令被票控，今於九龍城裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

今年4月中有人在西洋菜南街派發防疫物資，期間疑有人違反限聚令，警方票控現場3人參與受禁群組聚集，其中2張傳票今（30日）午在九龍城裁判法院提堂，2名被告暫毋須答辯；涉及同日事件的另一被告因尚未成年，傳票在少年庭處理，兩案均押後至12月18日再訊。

被告陳昀耀及黃俊軒，各被票控1項參與受禁群組聚集。傳票指，被告於2020年4月19日在西洋菜南街近奶路臣街，無合理辯解而參與受禁群組聚集。

兩張傳票今一併提堂處理，兩名被告暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件及提供法律意見；涉及同日事件的1名未成年被告亦遭票控，於少年庭提堂押後至12月18日再訊。裁判官將本案2張傳票一同押後到12月18日再提訊。

另有4名人士涉違反限聚令被票控。其中一案被告伍文浩，被票控於2020年5月8日在旺角亞皆老街參與受禁群組聚集，他否認控罪，排期至2021年1月20日；另外，被告陳生樹、楊家榮及劉彥德亦被票控同日在山東街參與受禁群組聚集，押後至12月11日再訊。

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記者：王仁昌