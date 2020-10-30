【國泰裁員】機師工會將與空中服務員工會聯合行動 暫無約見資方計劃

▲ 代表國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）今日（30日）聯同國泰空中服務員工會召開記者會，宣布兩個工會將聯合行動，但暫時未有與資方會面計劃。（程志遠攝）

國泰航空重組計劃要求獲留任機師和空中服務員在下周三（4日）前簽署新的合約，薪金和福利永久減少，否則作解僱論。代表國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）今日（30日）聯同國泰空中服務員工會召開記者會，宣布兩個工會將聯合行動，但暫時未有與資方會面計劃。

香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe表示，該會有三分之一會員在本港出生，大部分國泰機師以香港為家，希望在香港退休，批評國泰提出的新合約大幅減少原有的僱傭保障，更只容許機師短時間考慮是否簽約並不合理。他形容機師需要做出職業生涯中最重大的單一決定，但國泰的做法是以解僱威脅機師，工會要求國泰延長簽約期限最少2星期，及至少每半年與管理層溝通，檢視公司恢復情況。

至於有多少機師已經簽署新合約，Chris Beebe指國泰無提供相關資料。他又指，相信與空中服務員工會聯合行動，能夠為會員爭取到好結果。

▲ 香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe（右）表示，，工會要求國泰延長簽約期限最少2星期，及至少每半年與管理層溝通，檢視公司恢復情況。（程志遠攝）

國泰空中服務員工會主席王思敏指，工會由公司宣布重組以來與資方會談4次，周二（27日）為最後一次會面，之後都用電郵聯絡，暫時未有計劃與資方再會面。至於工會昨與警方開會討論國泰城集會安排，王思敏指，警方解釋國泰城為機場示威禁制令的範圍，能否舉行集會需機管局回覆，但警方已建議工會擬定後備計劃。

國泰空中服務員工會今日又向勞福局局長羅致光、運房局局長陳帆、政府在國泰董事局的觀察員，以及母公司太古集團發公開信，希望相關人士介入協助。

另外，民主黨立法會議員林卓廷昨去信人力事務委員會主席陸頌雄要求召開特別會議討論事件，獲陸頌雄同意將在下周三簽約期限前開會。

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記者：徐紹軒