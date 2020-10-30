政府將推出紀錄市民行蹤app名為「安心出行」　場所出現感染個案用戶會接獲通知　

▲ 政府推出讓市民記錄行蹤程式將名為「安心出行」。

政府正招標製作感染風險通知流動應用程式，讓市民記錄行蹤，程式將名為「安心出行」，場所營運者和市民均為自願參與，市民到訪場所時可以掃描二維碼，記錄行程，商戶亦可記錄訪客到訪，如有關場所出現感染個案，用戶會獲得通知。

據了解有關程式讓市民自行記錄他們的出行記錄，方便商戶記錄到訪其場所的客戶／訪客，例如場所出現感染個案，流動應用程式會向用戶發出通知，增強市民的警覺性和自我保護意識及出入不同場所的信心，一旦用戶不幸確診，衞生防護中心會連絡用戶提供出行記錄，以協助追尋相關接觸者。

有關應用的場所包括多人羣聚集及個人之間較緊密接觸的場所，例如有脫下口罩活動的場所，包括進餐、聊天、運動）、特定場所例如政府場所（街市、熟食中心、體育館、游泳池等）、餐廳、食肆、酒吧、健身室、卡啦ＯＫ、會所及安老院舍等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於康樂及文化事務署已提供164個室內設施張貼二維碼，涉及115個體育館、45個游泳池、4個其他場地(單車館、展覽館、活動室等)。另外食物環境衞生署已提供97個場地張貼二維碼，包括23個熟食市場及74個街市。

使用應用程式時，客戶或者訪客可自行下載，然後自行在應用程式登記姓名及聯絡資料（非必要）保存於應用程式內，資料不會上傳到任何中央資料庫，使用時自行掃瞄場所二維碼，在自己手機的應用程式記錄到訪。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋