【新冠肺炎】Prenetics新檢測技術15至45分鐘有結果　靈敏度達92%至100%

▲ 承辦機構Prenetics創辦人楊聖武（左）表示，取得樣本後只需15至45分鐘便有檢測結果，靈敏度可達92%-100%。（陳永康攝）

本港近日仍有零星新冠肺炎確診個案，多名專家強調要嚴防輸入病例避免新一波疫情爆發，衞生署本周三起於本港機場，讓抵港人士自願留下漱口樣本作全新「RT-LAMP」技術的快速核酸檢測，為期2周；承辦機構Prenetics創辦人楊聖武表示，取得樣本後只需15至45分鐘便有檢測結果，靈敏度可達92%-100%，技術已獲得歐盟及英國MHRA認證。

現時抵港人士除須到機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以讓衞生署工作人員作RT-PCR檢測外，自周三起亦可自願收集另一漱口樣本作RT-LAMP快速核酸檢測，以評估RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性，惟入境者檢測結果仍以衞生署RT-PCR檢測結果為準，承辦機構Prenetics表示，未有過往兩日的於機場的檢測數字。

傳統的逆轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）檢測技術至少需4至6小時才可獲檢測結果，但「RT-LAMP」技術的快速核酸檢測15至45分鐘便取得結果。市民若要作RT-LAMP快速核酸檢測，需用樣本包內提供的蒸餾水漱口20秒後吐出，而事前30分鐘不可進食。

▲ 楊聖武指，正與新加坡商討，為其抵港旅客提供「RT-LAMP」檢測，預計每次收費250至300元。（陳永康攝）

楊聖武表示，Prenetics近日為RT-LAMP的靈敏度作出一項臨床測試，在527個病毒樣本中，當中83個是陽性，444個是陰性；結果發現，樣本經提取RNA後，其檢測出病毒CT值低於36（CT值愈高，病毒量愈低）的陽性樣本達100%，CT值低於38的陽性樣本達96%，不過樣本若不經提取RNA，其檢測出CT值低於31的陽性樣本的靈敏度則只達92％，而要提取樣本的RNA，則需多花15分鐘。楊指，現時入境者留下一個樣本，便會分別作提取RNA及不提取RNA兩種化驗方式，以進一步測試其靈敏度。

港府將於11月與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，楊聖武指，正與新加坡商討，為其抵港旅客提供「RT-LAMP」檢測，預計每次收費約250至300元。

以「RT-LAMP」技術的快速核酸檢測名為Oxsed RaViD Direct，由一所社會企業公司Oxsed根據牛津大學研究來開發，該公司現被本地檢測公司Prenetics所收購。而Oxsed RaViD Direct一種使用逆轉錄-環狀介導等溫擴增（RT-LAMP）技術的核酸擴增測試(NAAT)來檢測病毒的核糖核酸。

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記者：鄧凱文