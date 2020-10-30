馬路擺放竹枝堵路 跟車送貨工人認罪候判

▲ 跟車送貨工人今於屯門裁判法院承認擺放竹枝堵路，准保釋候判。(經濟日報資料圖片)

23歲跟車送貨工人涉在今年3月響應網上號召，在屯門參與擺放竹枝堵路被捕，警誡下承認負責傳遞竹枝，今（30日）於屯門裁判法院承認1 項在公眾地方造成阻礙罪。辯方求情指，被告被捕後即時向警員認罪，更帶警員到案發現場。裁判官將案件押後至11月13日判刑，以索取社會服務令報告，被告保釋候判。

被告容健明（23歲）承認1項在公眾地方造成阻礙罪，控罪指他於2020年3月31日在屯門皇珠路一帶的馬路上，與其他不知名人士留下竹枝阻塞交通。

案情指，案發當日晚上約8時半，警員發現有黑衣人在屯門皇珠路堵路，其後向龍門居方向逃去。警員及後在富健花園外發現被告及另外3名女子，被告逃跑並被截獲，於警誡下承認參與堵路。其後被告帶同警員重返現場，警員撿取竹枝及膠管等物件，被告其後於錄取會面中承認響應Telegram號召而堵路，並不認識現場其他人士，他僅負責傳遞竹枝，堵路過程約10至15分鐘。

辯方求情時指，被告被捕後即時坦白認罪，將事件和盤托出，更帶警員到案發現場，而被告犯案僅屬次要角色，只參與傳遞竹枝，涉案道路的行車線並非完全受阻，其中1輛受阻的車只須1分鐘便繞過障礙物。

辯方又指，被告誠實顧家，任職跟車送貨工人，需要供養父母及就讀中三的胞妹，案發後非常後悔，並對道路使用者造成不便致歉，承諾不再重犯，希望法庭為被告索取社會服務令報告。裁判官押後判刑至11月13日，待索取社會服務令報告。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂