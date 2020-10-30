粵港簽署合作框架重點工作　57項措施助推進大灣區建設

特首林鄭月娥今日以交換文本方式，與廣東省省長馬興瑞，簽署落實《粵港合作框架協議》2020年重點工作，當中蓋八大主要範疇的57項措施。。

政府發言人表示，會繼續以落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、進一步深化粵港兩地合作為方向和目標，當中涵蓋8個範疇，合共有57項措施。

八大範疇如下：

跨界基礎設施建設及通關便利化

共建國際科技創新中心

促進現代服務業合作（包括金融業合作、專業服務、文化和旅遊合作）

推進教育、人才和青年合作

打造國際化營商環境

共建優質生活圈

攜手參與「一帶一路」建設

推進重點合作平台。

此外，重點工作的57項措施，都是經港府和廣東省政府商議決定，以進一步便利粵港居民交流、改善兩地居民生活質素、推進創新及科技發展、加強不同界別和產業合作等作為目的，有助粵港兩地合力提升粵港澳大灣區，在國家經濟發展和對外開放中的支撑引領作用。

重點工作項目包括有：完善港珠澳大橋跨境車輛通行政策及有關出入境政策、完善香港居民隨遷子女義務教育入學、考試等政策、優化落實便利香港居民在粵購房政策措施、落實好財政科研資金跨境使用政策等。

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記者：陳宛彤