港大教育學科排名全球第五　港院校教育人文學科近乎全面下跌

▲ 《泰晤士高等教育》最新世界大學學科排名出爐，香港大學在8個學科範疇冠絕全港，惟排名最高的教育全球排名由第3位回落至第5位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）近日公布最新世界大學學科排名，本港6間大學上榜，多校表現均比去年遜色，教育及人文學科排名更近乎全部下跌。香港大學及中文大學各有7科排名下跌，去年躋身三甲的港大教育學科亦下跌至全球第5位，微跌兩位。

排名涵蓋法律、臨床與健康、教育、商業與經濟，以及工程與科技等11個學科範疇，按教學、研究、論文引用及國際化程度等5大範疇共13項指標評分，並因應各科性質調節所佔比重。

本港有6間大學上榜，但4校在多個學科範疇排名均下跌。港大及中大均有7科排名低於去年，但分別有2科及3科排名上升。城大及科大則分別有6科及5科排名下跌，前者另有2科排名上升，後者有1科排名不變。

港大11科全數躋身全球首100位，8科排名冠絕全港，惟排名最高的教育學科，由去年全球第3位回落至第5位、按年微跌兩位，遭英國牛津大學及美國加州大學柏克萊分校超前，亦低過美國史丹福大學及哈佛大學；中大的教育學科亦按年下跌7位，跌至第41位，浸大今年更跌出排名。

人文學科方面，中大由去年第64位急挫至第98位，按年跌34位；連同港大、理大及城大，該科上榜的5間大學，有4間排名均下跌。中大的心理學及物理學的排名同時也下跌8位。

備受尖子追捧的法律學科，港大跌至第21位，按年跌4位；城大亦跌至第31位，按年跌6位；中大則躍升12位至第79位。

至於去年11月涉衝突事件的理大，除人文學科下跌外，其餘5個上榜學科排名均上升，工程與科技大幅躍升21位，全球排第75位；計算機科學亦上升19位。浸大除教育學科外，分別有4科上升或新上榜，以及2科排名不變。

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記者：馮琪雅