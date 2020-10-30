公立醫院第二季錄15宗藥物事故按季急增　有病人獲漏發華法林後現血管梗塞急求醫

▲ （經濟日報資料圖片）

公院醫護持續「擺烏龍」，醫管局《風險通報》揭示今年第二季錄得15宗藥物事故，較首季有上升逾6成，有心房顫動病人遭遺漏處方華法林，2星期後因後顱窩循環型梗塞求醫，留醫數天後幸未有長遠神經功能缺損；另有護士錯向無糖尿病的病人輸注胰島素，病人血糖水平異常，需處方葡萄糖治療。

醫管局公布最新一期《風險通報》，揭示公立醫院今年第二季發生9宗醫療風險警示事件，有5宗涉及遺留手術儀器於病人體內，亦有1宗屬醫護為病人手術程序錯邊；而同期另有錄得15宗藥物事故，按季急增6宗，亦有2宗錯認病人事件。

根據通報刊載，一名病人進行主動脈瓣置換手術後，獲處方抗凝血藥「華法林」治療，以調整其凝血指數。病人出院時因心房顫動、糖尿病及高血壓，獲轉介至專科門診跟進，並獲處方華法林「3毫克/雙數日子、3.5毫克/單數日子」，目標將病人的凝血指數(INR)調整到介乎2至3度之間(常人指數大約是1度)。

病人出院後首次返專科門診覆診，獲醫生更改處方至每日3毫克華法林，惟最終只獲處方「3毫克/雙數日子」的份量；惟病人至2星期後，因暈眩、嘔吐及上肢運動失調到急症室求醫，凝血指數跌至1.1度，發現出現後顱窩循環型梗塞，留醫數天後出院，未有長遠神經功能缺損。

另有一宗則涉及2名均有左下腿窩織炎的鄰床病人，當中病人A新確診患糖尿病，獲處方胰島素及抗生素，另一病人B則非糖尿病人；惟護士為病人輸注胰島素時，卻誤向病人B輸注，病人B已即時表明自己並非糖尿病人，護士卻堅稱其為新確診，及後抽血員發現病人B血糖水平異常始揭事件，需處方大劑量葡萄糖治療。

醫管局指，因應個別公院藥劑部翻新或影響醫護專注力，亦不了解華法林處方程序，又批評涉事護士對病房環境低警覺性，亦無核對病人手帶，錯為另一病人輸注。局方認為需加強核對華法林程序、檢視新到院醫護的指導等，避免處方出錯機會，並應由資深醫護指導及核對病房護士，向病人處方藥物的程序。

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記者：陳正怡