【新冠肺炎】衞生防護中心澄清　居北角44歲源頭不明男子於10月6日以豁免人士身分回港

▲ 張竹君下午疫情記者會表示患者新年後不曾離港，不過衞生防護中心晚上作出澄清。

本港今日(30日)新增7宗新冠肺炎確診個案，其中一宗是本地感染源頭不明個案(第5,231宗)，詳情即看：【下一頁】

衞生訪護中心晚上表示，經進一步跟進該個案病人的外遊資料，核實出入境紀錄後，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身分回港。病人於10月9日進行的病毒檢測為陰性。

根據中心的資料，患者公司有為員工做定期檢測，對上一次為10月9日，是次是10月29日，同公司40多名同事經檢測後全為陰性；患者確診後想起10月27日有出現疲倦症狀，惟自己不察覺。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午的記者會上，曾被問及該男子是否從內地回港的免檢疫人士，張竹君當時回應稱男子自農曆新年後便沒有離開香港。

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君(左)下午曾回應提問指患者新年後不曾離港。（陳國峰攝）

另外，據悉男患者為中聯辦員工，其報住的北角住址亦被指屬中聯辦持有的物業，中聯辦對此沒有正面回應。 該名源頭不明居北角44歲男子個案，公司11名同事需接受檢疫，詳情即看【下一頁】

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記者：蘇文軒