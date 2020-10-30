政府擬推app助市民自願記錄行蹤　方保僑稱相信私隱外洩風險低

▲ 政府擬推應用程式協助市民自願記錄行蹤，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱相信個人私隱資料外洩的風險低。（資料圖片）

政府正招標製作感染風險通知流動應用程式，讓市民記錄行蹤，程式將名為「安心出行」，場所營運者和市民均為自願參與，市民到訪場所時可以掃描二維碼，記錄行程，商戶亦可記錄訪客到訪，如有關場所出現感染個案，用戶會獲得通知。

有關應用程式的運作、試用點等資料，詳見【下一頁】

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑聞訊後表示，據其了解政府計劃研發此應用程式已非一時三刻的事，而他亦預計，不少市民會擔心使用此應用程式會被變相追蹤或擔心私隱安全。

然而，他相信市民無需過慮，因為據其了解，市民無需填寫個人資料便可使用該應用程式，加上行蹤是否記錄純屬自願，所以就算不幸被駭客入侵，相信亦不會導致重要的個人資料流失。

如果大家都係擔心，可以留意應用程式有否你索取定位功能；至於索取相簿存取權，就正常的，如果唔係點scan QR code？

他又指，此應用程式是否有效視乎有多少市民使用，如此應用程式在疫情早期推出，相信會有不少市民使用，但在抗疫疲勞的今天，用戶的數量始終難以預料。

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記者：陳梓蔚