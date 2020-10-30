政府擬推app助市民自願記錄行蹤 方保僑稱相信私隱外洩風險低
社會 20:57 2020/10/30
政府正招標製作感染風險通知流動應用程式，讓市民記錄行蹤，程式將名為「安心出行」，場所營運者和市民均為自願參與，市民到訪場所時可以掃描二維碼，記錄行程，商戶亦可記錄訪客到訪，如有關場所出現感染個案，用戶會獲得通知。
有關應用程式的運作、試用點等資料，詳見【下一頁】
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑聞訊後表示，據其了解政府計劃研發此應用程式已非一時三刻的事，而他亦預計，不少市民會擔心使用此應用程式會被變相追蹤或擔心私隱安全。
然而，他相信市民無需過慮，因為據其了解，市民無需填寫個人資料便可使用該應用程式，加上行蹤是否記錄純屬自願，所以就算不幸被駭客入侵，相信亦不會導致重要的個人資料流失。
如果大家都係擔心，可以留意應用程式有否你索取定位功能；至於索取相簿存取權，就正常的，如果唔係點scan QR code？
他又指，此應用程式是否有效視乎有多少市民使用，如此應用程式在疫情早期推出，相信會有不少市民使用，但在抗疫疲勞的今天，用戶的數量始終難以預料。
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記者：陳梓蔚