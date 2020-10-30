為下周赴京作準備　林鄭月娥與商會就大灣區交流意見

▲ 林鄭月娥（左二）今日與主要商會及專業團體，就粵港澳大灣區交流意見。（政府新聞處）

特首林鄭月娥押後原訂今個月中公布的施政報告，並會於下周啟程到訪北京，商討惠港措施。她今日與主要商會和一些專業團體代表舉行視像會議，為下周行程作準備。

商務及經濟發展局局長邱騰華、政制及內地事務局局長曾國衞，以及發展局副局長廖振新亦有出席會議，一共有十多位本地商代表，以及建造業、金融業和仲裁的專業團體代表，一同參與視像會議，就特區參與粵港澳大灣區建設，以及如何更好融入國家發展大局交流意見。

與會者提出多項加強粵港澳大灣區內人流、物流和資金流的建議，又希望未來有更多措施，便利港商及專業人士進入內地，大部分人都表示，希望能早日在豁免強制檢疫下跨境往來，令商業活動逐步恢復。

對於團體代表參加施政報告諮詢會後，再次參加今次視像會議，林鄭月娥感到歡迎，認為反映出各界積極投入恢復香港經濟的工作，以及非常重視香港融入國家發展大局帶來的機遇。

她強調，香港具備獨特優勢，會不斷致力提高自身競爭力，而她也會爭取更多，有助加強內地與香港經濟融合的措施，令香港經濟重拾動力。

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記者：陳宛彤