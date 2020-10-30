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公院九龍中耳鼻喉專科新症輪候時間按年增逾5個月　九東眼科最長等3.4年

社會 21:12 2020/10/30

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公立醫院專科門診輪候時間漫長。醫管局於今(30日)公布最新的專科門診輪候時間，其中九龍中的耳鼻喉科輪候時間較往年增加最多。(經濟日報資料圖片)

公立醫院專科門診輪候時間漫長。醫管局於今(30日)公布最新的專科門診輪候時間，其中九龍中的耳鼻喉科輪候時間較往年增加最多，其次為新界西的外科，第三則為港島東的耳鼻喉科，分別增加了23、19及18個星期；不過，今年有別於以往，港島西、九龍西的骨科及九龍西的精神科輪候時間減少顯著，當中港島西的骨科減幅最大，由往年同期的186星期減至97星期，即減少約1.7年。

另外，九龍東聯網的眼科最長輪候時間達174個星期，即3.4年，較往年同期增加17個星期，即3.9個月。

醫管局今日公布最新的專科輪候時間，當中九龍中的耳鼻喉科輪候時間增幅最高，由往年同期的122個星期增至145個星期，即病人須多等約5.2個月才可獲治療。其次為新界西的外科，由往年同期的101個星期增至120個星期，即病人須多等4.4個月才可獲治療；第三則為港島東的耳鼻喉科，由往年同期的80個星期增至98個星期。

不過，今年港島西、九龍西的骨科及九龍西的精神科輪候時間減少尤其顯著，當中港島西的骨科由往年同期的186星期減至97星期，即減少約1.7年，九龍西的骨科亦由往年同期的114星期減至73星期，即減少約9.4個月；而九龍西的精神科則由往年同期的112星期減至75星期，即減少約8.5個月。

另外，於整體數字中，輪候時間最長的專科是九龍東聯網的眼科，其最長輪候時間達174個星期，較往年同期增加17個星期，即3.9個月。其次為九龍東的內科及九龍中的耳鼻喉科，兩者最長均須輪候145個星期。

病人政策連線主席林志釉表示，醫院管理局在疫情下曾一度停止非緊急服務，加上病人因擔心受染疫而不敢到公院求診，「排了期都不敢去」，而骨科一般不會影響性命，最多只是創傷，不會有過大影響，「唔睇唔會死」，故病人於非緊急情況下「會等下先」。他又指，過往有不少中產人士會於「公、私兩邊走」，不過疫情令他們對公營醫療看法有變，「求診意欲下降了」。

他稱，專科門診輪候時間一直是醫管局面對的重大挑戰，「要病人等2至3年已成公院常態」，故即使遇上疫情「亦不會改變到這些本身要解決的問題」。被問到會可擔心疫情過後輪候時間會反彈，他坦言指「已經預了未來數年都會有確診」，故認為醫管局要仔細考慮於疫情成為常態下如何改善過長的輪候時間。

表：專科門診穩定新症最長輪候時間按年變化(星期)

  港東 港西 九中 九東 九西 新東 新西
耳鼻喉科 +18 +2 +23 -2 -48 +15 +4
眼科 -18 +2 +4 +17 -2 -7 +1
婦科 -8 +5 -1 +12 -22 -4 -4
內科 -10 -26 -1 +14 +5 +7 +2
骨科 +5 -89 +5 -22 -41 -22 -4
兒科 +4 +6 -2 -9 - -6 +1
精神科 -21 -4 -21 +4 -37 +2 -6
外科 -10 +8 +4 +7 +4 +2 +19

註：最長輪候時間(第90個百分值)，即100個人排隊，第90名人士輪候時間

註：與去年10月公布的最新輪候時間比較

資料來源：醫管局

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記者：洪芷晴

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