萬聖節前夕蘭桂坊氣氛較過去淡靜　有市民笑稱飲管飲酒唔過癮【圖輯】

▲ 萬聖節未至，已有不少市民提早慶祝。（陳國峰攝）

距離萬聖節尚有數小時，蘭桂坊不少酒吧已提前準備，在舖內加設應節裝飾；大部分酒吧均有遵守疫情下的各項禁令，惟仍有部分酒吧蹤容4位以上的客人同枱。

截至晚上9時15分，雖然蘭桂坊人流逐漸增加，但氣氛仍未及過去熱烈，街道亦較以往同期鬆動，有執法人員到場檢查，確保未有人違反限聚令。至於參與的市民，雖然部分有作萬聖節打扮，但更多只是來飲酒消遣。

萬聖節前夕蘭桂坊情況：

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打算到蘭桂坊歡渡萬聖節的廖小姐表示，自己過去亦有到蘭桂坊慶祝，但今年明顯較正常時期冷清，而自己化妝時，亦要較過去更小心，擔心戴口罩「個妝會花」。

她又指，由於要顧及社交距離，相信今年與其他人慶祝時亦要保持一定距離，料難以盡興。至於港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇建議酒吧顧客用飲管飲酒，廖小姐則應為「無謂」，表示如果要用飲管寧願不飲酒。

▲ 廖小姐（圖右）表示，自己過去亦有到蘭桂坊慶祝萬聖節，但今年氣氛明顯較正常冷清。（陳國峰攝）

同樣來慶祝的黃小姐同樣認為今年人較少，氣氛較冷清。對於有專家建議用飲管飲酒，她就認為，

飲酒要大啖大啖先開心，細細啖咁邊有癮？

她又表示，過去通常會通宵慶祝，但今年只能留至凌晨2時，亦令人感到掃興。

▲ 黃小姐（圖右）認為，用飲管飲酒「唔過癮」，又指今年不能通宵不盡興。（陳國峰攝）

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記者：徐紹軒、陳梓蔚