郵政署下月實施加班工作以補假作償　工會質疑事前未溝通要求會見朱曼鈴

郵政署將於下月1日實施加班工作以補假作補償，代替以往加班津貼。8個工會對此表示強烈反對，稱署方事前未有任何通知及商討，要求與署長朱曼鈴會面。郵政署表示，《公務員事務規例》已列明相關指引，並稱一直有就安排有與員工及工會溝通及諮詢。

香港郵務職工會等8個工會表示，對署方做法「非常反感」及予以強烈反對，署方事前沒有任何通知，並無任何正式公文及交代事情細節，認為當局手法兒嬉及「霸王硬上弓」，要求在短時間內約見朱曼鈴。

郵政署回應查詢指，《公務員事務規例》第664條及相關指引列明，公務員的逾時工作只應在無可避免的情況下進行，而《規例》訂明逾時工作通常應以補假作償；如果在逾時工作後1個月內無法或不大可能放取補假，可獲發給逾時工作津貼，署方是在沒有改變員工薪酬福利合約條款的大前提下進行，並就此「符規」安排一直有與員工及工會溝通及諮詢。

署方又稱，在2019/20年度錄得嚴重虧損達3.6億元，本地郵件量在過去5年累計跌幅已達20%，但主要運作成本如員工成本則持續上升，在疫情影響下預計今年的營運情況亦不樂觀，郵政署需要審慎運用公帑。

郵政署指出，審計署在2015年10月發表的報告批評香港郵政人員的逾時工作時數，向來主要以逾時工作津貼而非補假作償，做法有違《規例》要先以補假作償的原則，部門因此一直與員工及各工會溝通及諮詢，聽取各方意見。署方稱會繼續與員工保持密切溝通，樂意就今次事件與工會再次會面。

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責任編輯：蘇文軒