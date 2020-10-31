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【疫情分析】相隔4日後再現源頭不明個案　專家稱社區一直存有隱形傳播鏈

社會 00:00 2020/10/31

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許樹昌認為社區上一直仍有隱形傳播鏈，但亦理解港府需權衡經濟需要而適度放寬防疫措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情仍存變數，昨是相隔4日後再現源頭不明個案，涉本月6日經深圳灣口岸及以豁免檢疫人士身份回港的44歲男子，其於潛伏期內更曾到訪多個地方；而港府昨開始放寬多項社交距離防疫措施，包括食肆酒吧堂食可至凌晨2時前，及每枱上限分別增至6人及4人；加上適逢周末為萬聖節，不少巿民聚集外出玩樂感受氣氛。在多項風險下，恐令疫情再升溫。有專家認為社區仍一直存有少量隱形傳播鏈，若市民繼續做好防感染措施，疫情再次爆發機會機。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，昨日公布感染源頭未明的44歲男子雖由內地返港，但事隔逾14日後仍未發病，料患者是本地染疫機會較大；至於相隔4日後再現源頭不明個案，許認為社區上一直仍有隱形傳播鏈，但亦理解港府需權衡經濟需要而適度放寬防疫措施，相信社區內必然仍有感染風險，呼籲市民於假日也要繼續做好防感染措施。　

感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，社區仍有少量隱形傳播鏈，但市民若於假日外出時減少除下口罩機會，料不會重演7月初時疫情出現大幅反彈的情況，呼籲市民享受假日的同時「仍要記得放寬防疫措施得來不易」，仍要提交警惕。

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記者：鄧凱文

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