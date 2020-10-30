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新加坡生產瓶裝辣椒醬樣本驗出致過敏魚類成分　食安中心籲敏感者勿食用

社會 22:52 2020/10/30

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

食物環境衞生署食物安全中心於今(30日)公布，一個新加坡生產的瓶裝辣椒醬樣本驗出可導致過敏的魚類成分，但未有在食物標籤上標明。(經濟日報資料圖片)

食物環境衞生署食物安全中心於今(30日)公布，一個新加坡生產的瓶裝辣椒醬樣本驗出可導致過敏的魚類成分，但未有在食物標籤上標明。中心發言人呼籲對魚類敏感的人士不要食用有關批次產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

發言人說，中心透過恆常的食物監測計劃，從銅鑼灣一超級市場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含有魚類，但未有在食物標籤上標明。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已主動回收受影響批次的產品，市民如欲查詢上述食品的回收事宜，可致電分銷商熱線2366 8606。中心會知會業界有關事件，並會繼續跟進和採取適當行動。調查仍然繼續。

發言人續說，魚類是致敏物的一種。對此敏感的人士進食後，可能出現呼吸困難、皮膚痕癢及紅疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。發言人呼籲對魚類敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

產品資料如下：
產品名稱：參芭醬
品牌：廣祥泰
原產地：新加坡
分銷商：星馬泰貿易公司
淨含量：：每瓶230克
此日期前最佳：2021年11月27日

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責任編輯：洪芷晴

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