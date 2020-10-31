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【新冠肺炎】消息：本港新增3宗確診個案　沒有不明源頭或本地個案

社會 12:28 2020/10/31

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消息指本港今日新增3宗輸入確診個案。

消息指今日（3１日）新增3宗確診個案，沒有不明源頭或本地個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

本港新冠肺炎疫情連續4天未有感染源頭不明個案後於昨日「斷纜」，本港昨新增7宗確診個案，1宗為源頭不明的本地感染，該宗源頭不明本地個案為是一名44歲男子，疑為中聯辦員工，因其報住的北角地址清華街10至16號，全幢物業由中聯辦持有。衞生防護中心其後澄清，該男子9月底至10月初曾到訪深圳，本月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，詳情即看：【下一頁】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，昨日公布感染源頭未明的44歲男子雖由內地返港，但事隔逾14日後仍未發病，料患者是本地染疫機會較大；至於相隔4日後再現源頭不明個案，許認為社區上一直仍有隱形傳播鏈，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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