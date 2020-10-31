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【新冠肺炎】44歲內地入境免檢疫人士確診　陳肇始強調不影響豁免檢疫安排

社會 10:40 2020/10/31

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該名患者居於北角清華街10至16號。

一名昨日我確診、感染源頭未明的44歲男子，曾在9月底至10月初由深圳返港後獲豁免檢疫。食物及衞生局長陳肇始表示，患者是在潛伏期外的時間往返內地，而內地疫情目前非常穩定，政府認為豁免安排並無問題，不會因為今次個案而卻步。

該名源頭不明居北角44歲男子個案，公司11名同事需接受檢疫，詳情即看【下一頁】

陳肇始出席電台節目時指，該個案屬個別個案，當局仍在追蹤患者的感染源頭，當局不會因今次個案影響豁免安排。她提到，目前有不少港人在大灣區各城市居住，當局會在下月安排居內地港人豁免回港14天強制檢疫的安排，初時會設配額；至於「健康碼」的研發工作已經完成，但本港與內地通關的先決條件，是本港疫情要得到控制，政制及內地事務局正與內地當局商討有關安排。

衞生防護中心昨晚澄清居北角44歲源頭不明男子於10月6日以豁免人士身分回港，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒

疫情 陳肇始 食物及衞生局 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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