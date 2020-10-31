【日本解封】日本11月起取消港澳等9地入境禁令　旅客需重新申請簽證禁搭當地公共交通

▲ 日本11月起取消港澳等9地入境禁令，旅客需重新申請簽證禁搭當地公共交通工具。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，不少國家逐步放寬入境限制。日本政府宣布，將於11月1日凌晨零時起，調低中國（包括香港及澳門）、台灣、韓國等9個國家及地區的「傳染病危險情報」，並解除「禁止入境日本」的禁令。

日本政府因應新冠肺防疫，將出境管制的「傳染病危險情報」分為4個等級，超過100個國家及地區被列為第3級「請勿前往」。當局周五（30日）表示，考慮到部分國家及地區疫情放緩，決定將中國（包括香港及澳門）、台灣、韓國、越南、澳洲、新西蘭、新加坡、泰國、汶萊共9個國家及地區的「傳染病危險情報」，從第3級調低至第2級「非必要或非緊急請勿前往」。同時，亦會解除以上國家及地區的入境限制，措施將於11月1日凌晨零時生效。

不過，所有前往日本的旅客必須在出發前接受新型冠狀病毒檢測，且證實呈陰性。另外，由於免簽證安排尚未恢復，旅客事前須先申請簽證，只有商務或其他因特別理由可獲發簽證的旅客可入境日本，而旅客入境後要在指定地點隔離14天，入境後亦不得乘搭當地公共交通工具。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣