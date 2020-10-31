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海關機場檢受管制鮮石首魚肚　市值1,800萬元拘捕一人

社會 13:25 2020/10/31

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海關在機場檢獲約114公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值約1,800萬元。（政府新聞處）

海關本周二（27日）在香港國際機場檢獲約114公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值約1,800萬元，並於翌日（28日）拘捕一名男子。加上檢獲今年6月超過100公斤鮮石首魚魚肚的案件，海關今年以來共檢獲超過274公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值共約4,400萬。

海關人員透過風險評估，檢查一批從墨西哥抵港，報稱載有急凍魷魚的空運貨物，在其中9個發泡膠箱內發現該批懷疑受管制加利福尼亞灣鮮石首魚魚肚，與急凍魷魚混雜一起。跟進調查後，海關翌日在粉嶺一個工業大廈單位發現一個懷疑涉案的貯存倉庫，並拘捕單位內一名39歲男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關今年6月亦在機場檢獲約160公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值約2,500萬元。以重量及價值計算，均打破以往檢獲石首魚魚肚單一案件的紀錄，亦超越過往海關有紀錄以來檢獲量的總和。本案及6月案件所檢獲的均為鮮石首魚魚肚，之前所檢獲均為乾貨。

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責任編輯：蘇文軒

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