【女神的筍盤】馮盈盈公開理想男友6大條件　緋聞男朋友鄭衍峰：你唔好係TVB搵【有片】

▲ 女神馮盈盈公開心目中理想男友6大條件。

TVB節目《#後生仔傾吓偈》內，一眾主持不時大談對拍拖的看法，今次主持們就講到心中的理想伴侶條件。而去年與醫生男友「寶寶」Martin分手的馮盈盈，就公開列出6大另一半的理想Package。

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▲ 馮盈盈公開心中理想男友條件。（Instagram圖片）

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FYY心中筍盤要月入8萬

馮盈盈表示希望另一半是30歲、工作了8年、有車、已置業、月入有8萬或以上、有清晰的職業發展路向，可說是全場之最。

在場的緋聞男友鄭衍峰就忍不住回應：「你真係唔好係TVB搵男朋友。」另外，也有《後生仔》主持表示：「藝人難有太清晰的職業發展路向。」

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馮盈盈又講到曾遇過符合條件的筍盤：「你揀人，人都會揀其他人，你要這個理想的package，自己都要有咁上下實力，不然便要承擔很大風險，每天也要擔心他在外面會做甚麼。又或是要提升自己能力及條件，大家差不多水平，即使他揀其他人，我也不會愁。」

女神未有著落

馮盈盈畢業於香港大學理食品及營養學系學士，2016年選港姐奪冠入行。入行後做主持及拍劇，密密做密密搵，出道僅兩年已獲飛躍進步女藝員獎項，獲TVB力捧，今年在《反黑路人甲》中佔戲頗重，演技受到關注。

▲ 馮盈盈去年與男友分手。（Instagram圖片）

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不過事業以外，馮盈盈的感情生活亦很為網民關注。馮盈盈去年與拍拖4年的醫生男友分手，之後於今年初傳出與大隻仔鄭衍峰的新戀情，不過二人回應指只屬好友。

早前，馮盈盈在節目中首次回應前男友誤傳的婚訊，被網民指「小氣」、「不識大體」，不過她就指若對方真的結婚會大方祝福，只是因為婚訊是假的才會笑指，要著到最靚去參加婚禮。

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