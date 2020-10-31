【英文正字】小一生英文「y」字被指寫錯要改正　港媽崩潰：改到懷疑人生

▲ 港媽於社交媒體發帖，指女兒書寫的英文「y」字寫錯，要求改正。

不少學校要求小學生英文書寫要規範，老師更嚴捉小學生錯字。有家長在社交媒體上載上載小一女兒被老師批改的功課，當中細楷英文字母「y」被老師圈出，並要求跟隨老師的寫法，重新改正，學生最少需改正3次。港媽不禁無奈表示，「功課已經多，再加多樣改正，改到懷疑人生。」

據港媽於Facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發帖並上傳圖片，指老師不單止規範中文字的書寫，更嚴捉英文字母字體。從上載的圖片顯示，小一生跟從功課本上的「y」字書寫，惟全部被老師以紅筆圈出，並在空白位置重寫一個以2條直線組成的「y」字，要求學生改正，港媽崩潰表示，

小一啊女跟書寫左紅線嗰個y，老師圈錯，要寫佢嗰個。

▲ 小一女生寫英文細楷「y」字被指寫錯字，要求跟隨老師的寫法改正。（Facebook 巴打絲打13親子育兒Facebook Club）

港媽感改正增加功課量

港媽百般無奈，認為改正增加女兒的功課量，

功課已經多，再加多樣改正，改到懷疑人生。

而港媽曾與學校老師講述事件，惟老師仍堅持跟隨其寫法。

網民：老師雞蛋裏挑骨頭

帖文引來網民熱議，有網民直言老師吹毛求疵，「根本就係雞蛋裏挑骨頭」、「我見唔到有咩錯，3個都通用」、「啲老師係咪得閒得濟？老師太嚴厲啦」及「兩個都啱啊！問返個老師有咩錯」。另有網民表示，孩子應從小培養寫正楷的習慣，「小一係要學正楷嘅」及「我仔老老師有解釋過，唔想啲小朋友讀小三時學了草個陣 令到小朋友混淆」。

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責任編輯：梁節儀