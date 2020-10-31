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【iBond 2020】陳茂波指iBond反應好或再加推　 新一批銀色債券息率將較iBond略高

社會 11:35 2020/10/31

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陳茂波指政府目前無意延續保就業計劃，認為現時最重要是重啟經濟。

財政司司長陳茂波今日（31日）出席電台節目時表示，通脹掛鈎債券(iBond)的反應不錯，下星期將會截止認購，如果反應好可以加推，他又透露推出iBond後，在年底前會推出新一批銀色債券，根據以往經驗，相關債券的最低息率會較iBond略高。

【新冠肺炎】政府4個長期檢測中心料下月可投入服務　市民可自費接受病毒檢測

陳茂波指出贊成政府發行債券作投資，包括交通基建等，因為會有比派發利息更好的收入，但不贊成債券用作籌錢、支持經常性開支，認為會失去財政紀律，動搖市場對貨幣的信心，又擔心政府在赤字後發行債券，會導致「亂使錢」。

他強調政府要「應使則使」，指未來政府的收入會減少，包括賣地收入等，而若疫情反覆，經濟復蘇亦要一段時間，社會需要獲得的幫助會多、需求亦會加大，所以政府要採取謹慎態度。

至於第二輪保就業計劃即將結束，陳茂波指政府目前無意延續保就業計劃，認為現時最重要是重啟經濟，指不同國際組織都認為，當疫情稍為受控時，各地政府的紓緩措施不應該缺乏針對性，否則造成浪費。

對於旅遊業浮現結業潮及停薪留職等現象，陳茂波無正面回應會否為旅遊業專設第三輪保就業計劃，只表示政府已放寬本地遊限制，為業界爭取更多生意。

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記者：伍瑋瑋

 

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