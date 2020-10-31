陳帆稱已覓地興建共12,700個過渡單位　倡再增撥33億資助非政府機構建過渡房屋

▲ 陳帆稱當局仍需努力，達至提供15,000個過渡性房屋單位的目標。（資料圖片）

本港住屋需求緊拙，運輸及房屋局局長陳帆表示，已覓得可興建12,700個過渡性房屋單位土地，當中有1,165個單位已落成；政府又建議再撥33億元資助非政府機構建過渡房屋，以達到資助興建1.5萬個過渡房屋單位的目標。



陳帆今日（31日）發表網誌，指在運輸及房屋局的過渡性房屋專責小組、民間團體、借出土地及樓宇的機構等協作下，已覓得足夠土地興建合共12,700個過渡性房屋單位，當中有1,165個單位已落成，合資格的家庭已陸續遷入。



陳帆續稱，為支援非政府機構籌建過渡性房屋項目，政府獲立法會支持撥款50億元，並在今年6月推出資助計劃。至今，已有5個過渡性房屋項目獲得資助，涉及金額約為22.3億元，可提供4076個單位。以平均每個單位的資助額約為55萬元計算，要達到興建15,000個單位的目標，當局建議向現有的資助計畫額外注資33億元，令資助計畫總金額增至83億元。有關的撥款申請將於下周一（11月2日）的房屋事務委員會討論。

另外，房委會在2020/21年度，估算可編配的公屋單位約有31,400個，數量較過去5年平均每年實際編配約26,000個單位為高。房委會今年推出7,047個居屋單位，較去年大幅上升約2,100個單位。

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記者：蘇文軒