【天氣預測】天文台指超強颱風天鵝移向呂宋　熱帶氣旋艾莎尼料下周增強為「強颱風」

▲ 天文台指乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸。

天文台表示，在今日（31日）正午12時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉以東約770公里，預料向西南偏西移動，時速約22公里，大致移向呂宋。

【超強颱風】天文台科學主任指「天鵝」中心風力強 下周二進入本港600至800公里範圍

▲ 天文台表示超強颱風天鵝預料向西南偏西移動，大致移向呂宋。

同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1980公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，料下周會慢慢增強為颱風，11月5日或增強為「強颱風」，屆時中心最高持續風速達每小時155公里。

▲ 未來九日天氣預測。

天文台指乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸，該區普遍晴朗。此外，熱帶氣旋天鵝會在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，與其相關的雲帶會在下週中期影響南海北部。

預料另一股東北季候風會在下週後期抵達華南。而熱帶氣旋艾莎尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，隨後路徑及強度存在變數。

▲ 相比起超強颱風天鵝，熱帶風暴艾莎尼移動方向較為貼近香港。

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記者：伍瑋瑋



