【假鈔出沒】$500「練功券」偽鈔襲港　報販被人引開注意力中招誤收「白做兩日」

▲ 再有$500「練功券」偽鈔襲港，報販中招誤收「白做兩日」。

再有「練功券」偽鈔出沒，「全港報販大聯盟」於Facebook專頁發文指出，近日有報紙檔收到一張面值500元的練功劵，形容與真鈔有8成相似，但兩面均印有「練功券」字眼，而騙徒用塗改液將其中一面的字眼遮蓋，報販「睇漏一眼」就損失兩日收入。

「全港報販大聯盟」發文稱，最近有行家一張面值$500元的偽鈔，外觀與滙豐銀行發行的$500紙幣相似，但正面就印有「練功券」、「票樣、練功專用、禁止流通」的簡體字字眼，另一面則被人用塗改液將字眼遮蓋，「有時啲人摺住畀埋嚟就係搏你睇唔到」。

貼文指出，「練功券」本身是內地銀行員工練習點算鈔票的工具，由於外觀與真鈔幾可亂真，故被不法分子挪用以作行騙。

有時一個人睇檔，兩三個客一齊來問野（嘢）買野（嘢），分身不暇就出事，一張假銀紙咁就兩日白做，真係想追都追唔返！

貼文亦提醒大家，在本港「行使」及「保管或控制偽製紙幣」均屬犯法，若市民不幸收到，一定要報警處理，「千祈唔好諗住洗咗佢就當唔知」。

4招辨別真偽鈔票

本港過去曾出現不少使用「練功券」行騙案件。警方於今年3月搗破一個涉嫌以「練功券」偽鈔行騙集團，撿獲不同面值100元、500元及1,000元的偽鈔，總值30萬元。商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁，提醒市民辨別真偽鈔票4招：

右上角有動感光亮圖案－輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動；

開窗金屬綫大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動，由紅轉綠色；

高透光水印；背光可見銀碼數字；

以及明顯的凹凸手感。

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責任編輯：羅嘉欣