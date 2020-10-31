【好人好事】粗心乘客誤將1000元當100元支付車資 的士司機尋人：無條件退還900元

▲ 的士司機尋人退還900元。

1000元金牛當100元使用，收到的人可能會很開心，但付出的人則大損失。本港有的士司機在社交傳媒上發帖尋人，指自己結數時發現多了張1000元紙鈔，估計是有乘客將1000元當100元支付車費，因此想尋找涉事乘客，「無條件退還900元」。

該名的士司機在「的士司機資訊網 Taxi」 上發帖表示，有人認為做好事不需要到處宣傳，但他這次真的要周圍尋人

有人認為，做好事唔需要打鑼打鼓🥁！呢舖我真係要打…鑼鼓！

該名的士司機表示，他今早收工回家後點算收成，當點算到100元時，發現一張1000元紙鈔，相信是有人誤將1000元當作100元支付車資，因此想尋找該名乘客交還900元。

啱啱收返屋企點算下今日收成，數數下d一佰蚊，咦？有張多個零嘅😱 現正式尋乘客，如果尋晚坐車比錯1000當100洗，可PM我講返上車落車時間同埋確實地點（唔好打算博大霧😤我記得大约咩時段做過咩客），無條件交還900！

雖然有人質疑的士司機偽善搏出位，但很多人相信的士司機的善心。「的士司機資訊網 Taxi」也留言表示，行各位乘客如覺得服務你的車長值得表揚一下，可以下載的士司機嘉許計劃提名表格及遞交出去，從而令的士業界可以充滿正能量，更多車長可以效法做得更好！

責任編輯：王明芳