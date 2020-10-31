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【潮人辦公室曝光】余文樂新Office掛千萬名畫　樂仔熱愛收藏靚車名錶

娛樂 12:58 2020/10/31

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

潮人余文樂辦公室曝光。

藝人兼潮人余文樂，自與台灣籍妻子王棠云結婚後長居台灣，工作就要台灣與內地兩邊走。近日，余文樂就在IG公開新裝修的新辦公室照片，今次的裝潢余文樂有份參與設計，室內以簡約風格及木系傢俱為主，非常樸實大方。

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余文樂的新Office由自己設計。（Instagram圖片）

辦公室珍藏名畫

余文樂在IG貼出數張新辦公室的照片，可見室內空間寬敞，以木系及褐色做主調，再加上綠色植物的點綴，讓人感覺舒適。

雖然辦公室內佈置簡單，不過原來暗藏玄機。在沙發旁的有一幅掛牆名畫，而這幅名畫的來頭更是不少。名畫出自George Condo，他被譽為本世紀最傑出的畫家，其畫作更是所值不菲。2018年，香港展售他的畫作的價格約由70萬至170萬美元不等。

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潮人愛名車名錶

余文樂一向是圈中潮人，不時分享靚車名錶珍藏。

早前，他就在IG分享古董名錶，該名錶是Rolex的 "John Player Special" 18k黃金款式，數量極少，全球只有約10隻，而其同款的錶亦在拍賣會中以過千萬港元賣出。

余文樂愛名錶。（Instagram圖片）

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余文樂在IG指：「喜歡舊的感覺~」，而他的好友周杰倫就回應：「你以後買東西 我先用 舊了再給你...」，余文樂也搞笑表示：「我直接買舊的就好了。」

數天後，余文樂就在IG再分享一隻錶，並寫上「Brand New」表示自己新舊錶都會用。

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不過，余文樂自結婚及有了兒子後，生活都以家庭為先，未有再大量收藏靚車。

早前他就指即使有心儀的車，但人大了，做了爸爸後，顧慮比年青時多很多，只能把欣賞都當作是一件快樂的事，非常顧家！

撰文 : TOPick 柴犬出動

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