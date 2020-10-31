  • 25°C
香港時間 : 20201031日 (週六) 14:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【難為了家長系列】爸媽發揮創意趣怪打扮慶祝萬聖節　小朋友扮消毒搓手液勁得意

親子 14:29 2020/10/31

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

小朋友盛裝打扮慶祝萬聖節。

適逢一年一度的萬聖節，配合節日氣氛，不少學校舉行萬聖節派對。家長決不放過「惡搞」小朋友的機會，換上趣怪裝束，小朋友頓時成為街上的焦點。今年受新冠肺炎疫情影響，學生的衛生意識提高，小朋友竟搞怪地扮成消毒搓手液，網民不禁大讚勁得意。

有網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享圖片，顯示小朋友換上奇裝異服上學，將電視電影的角色神還原。當中，有幼稚園小朋友與家長一同裝扮成恐龍爸爸及恐龍BB，牽著手做過馬路，非常可愛。另有家長扮著日本卡通片《千與千尋》的角色無面男，超趣怪。

裝扮消毒搓手液超趣怪

不過，最具創意獎一定要頒給裝扮成消毒搓手液的小朋友，洗手液裝束、按壓式瓶嘴非常神似，網民看見不禁表示，

勤洗手，唱首洗手歌先。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

萬聖節難為了家長

另有台灣網民於Facebook群組「爆廢公社」發帖及上載圖片，將孩子裝扮成殯儀館負責抬棺材的仵工，大玩惡搞。另有家長將小朋友裝扮成電燈柱、殭屍及台灣最著名的珍珠奶茶等等，家長們的創意力滿分，有網民表示，

萬聖節真是難為了家長。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

而且，有小朋友更在胸口掛上「老婆是對的」的牌子，一臉哀愁的樣子非常搞笑，網民笑指是最佳萬聖節服飾，「這一定是爸爸對媽媽的表白。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【魔鬼怪嬰】非常父女萬聖節扮喪屍　劏肚挖腸食「人肉」像真度極高
18:08 2019/10/31
【魔鬼怪嬰】非常父女萬聖節扮喪屍　劏肚挖腸食「人肉」像真度極高
【嘩鬼星二代】陳豪吸血殭屍家族鬥杜德偉蜘蛛俠　星二代萬聖節鬼馬造型
12:52 2019/11/01
【嘩鬼星二代】陳豪吸血殭屍家族鬥杜德偉蜘蛛俠　星二代萬聖節鬼馬造型
【萬聖節Cosplay】杜德偉囝囝變身超萌小紅蕃　Alex出動私伙為兒子裝身
18:33 2020/10/30
【萬聖節Cosplay】杜德偉囝囝變身超萌小紅蕃　Alex出動私伙為兒子裝身
家庭關係 爸媽心聲 網絡熱話 時裝服飾 小學 幼稚園 電影 仵工 搓手液 台灣

最高瀏覽

【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
10:56 2020/10/30
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬
11:52 2020/10/30
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬