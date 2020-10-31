【難為了家長系列】爸媽發揮創意趣怪打扮慶祝萬聖節　小朋友扮消毒搓手液勁得意

▲ 小朋友盛裝打扮慶祝萬聖節。

適逢一年一度的萬聖節，配合節日氣氛，不少學校舉行萬聖節派對。家長決不放過「惡搞」小朋友的機會，換上趣怪裝束，小朋友頓時成為街上的焦點。今年受新冠肺炎疫情影響，學生的衛生意識提高，小朋友竟搞怪地扮成消毒搓手液，網民不禁大讚勁得意。

有網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享圖片，顯示小朋友換上奇裝異服上學，將電視電影的角色神還原。當中，有幼稚園小朋友與家長一同裝扮成恐龍爸爸及恐龍BB，牽著手做過馬路，非常可愛。另有家長扮著日本卡通片《千與千尋》的角色無面男，超趣怪。

裝扮消毒搓手液超趣怪

不過，最具創意獎一定要頒給裝扮成消毒搓手液的小朋友，洗手液裝束、按壓式瓶嘴非常神似，網民看見不禁表示，

勤洗手，唱首洗手歌先。

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萬聖節難為了家長

另有台灣網民於Facebook群組「爆廢公社」發帖及上載圖片，將孩子裝扮成殯儀館負責抬棺材的仵工，大玩惡搞。另有家長將小朋友裝扮成電燈柱、殭屍及台灣最著名的珍珠奶茶等等，家長們的創意力滿分，有網民表示，

萬聖節真是難為了家長。

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而且，有小朋友更在胸口掛上「老婆是對的」的牌子，一臉哀愁的樣子非常搞笑，網民笑指是最佳萬聖節服飾，「這一定是爸爸對媽媽的表白。」

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責任編輯︰王明芳