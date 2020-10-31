【校園欺凌】本港中學女生疑拒絕借出100元 被同校女生逼到牆邊暴力掌摑

▲ 女生被掌摑不敢反抗。

本港再發生疑似校園欺凌事件，網上流傳一段影片，一名身穿藍色校服裙的女生，疑似拒絕借錢給同學，被女同學推到樓梯間欺凌，更慘被同學粗口問候及掌摑，但未知是涉事的學校。

從網上流傳的片段可見，事發是住宅樓宇的走火通道，地面上放有焚燒冥強的鐵桶，牆壁上也寫上「走火通道，請勿阻塞」字樣。一名身穿藍色旗袍校服、束起馬尾的少女被推到牆邊，被身穿同款式校服的女同學欺凌，從校服可以推測，雙方應該就讀同一間中學。

雖然片段中只拍攝到兩名女同學，但從拍攝角度來看，現場應該還有人持手機拍攝。片段開始時，有把女聲在旁邊說「快啲啦！」，片段中的女聲舉起手，大大巴地摑了一巴被欺凌的女生，被欺凌的女生被打後完全不敢反抗，只是雙眼死忍淚水，一動不動地站在原地，任人魚肉。

從片段中的對話可見，欺凌者疑不滿曾向女生借100元遭到拒絕，事後卻見到女生在網吧中消遣，質疑女生有錢但特意不借錢，要教訓女生。被欺凌的女生聽到後意圖解釋，指自己當時只有50元在身上，因此無法借出100元。被欺凌女生的解釋沒有獲得接納，反而再被大力掌摑，臉部也立即出現紅腫。

片段只有短短數十秒，但從校服及雙方的語調，肯定事件發生在本港，但暫時未知發生在哪間中學。

責任編輯：王明芳