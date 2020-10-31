【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】

▲ 何猷君與奚夢瑤參加《幸福三重奏》分享生活。

賭王四房公子何猷君與太太奚夢瑤，獲邀參加內地節目《幸福三重奏》分享夫妻日常。節目播出後，何猷君與奚夢瑤人氣急升，節目內的Sweet爆舉動更是甜倒不少網民，大讚二人非常恩愛。

▲ 何猷君與奚夢瑤拍真人騷《幸福三重奏》。（微博圖片）

複式豪宅超高樓底

節目以夫妻溫馨日常為主，何猷君與奚夢瑤有少在家中的片段，更因此曝光了上海複式住所的內貌，可見空間寬敞。大廳中，何猷君可在沙發旁處理公事，而奚夢瑤就在運動墊上休息，另一端更有為兒子而設的玩樂設施。

而且客廳內更有一個幾乎一比一大的模型，可見住所的樓底高，客廳的空間感亦大。不過，此豪宅亦有機會是節目為拍攝而安排的場地。

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▲ 何猷君與奚夢瑤的複式住所。（微博圖片）

二人在節目中的互動甜蜜，何猷君不時向奚夢瑤撒嬌，而奚夢瑤亦真實不掩飾，在一場預備禮物寫賀卡時直接向老公表示不懂得寫他的名字，氣得何猷君只好無奈自己寫，網民都大讚二人搞笑可愛。

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奚夢瑤曾怕何猷君不可靠

節目中，何猷君與奚夢瑤也有與另一對夫婦吳京與謝楠聊天。席間，何猷君提到大學時已被在正在走秀的奚夢瑤吸引，便認定想要對方成為女朋友，並想娶她做老婆。

於是，何猷君便對奚夢瑤展開猛烈攻勢，不斷約女方出街吃晚飯。但奚夢瑤當時就不為所動，並覺得他的感情生活複雜，交過很多女友是不太可靠的人，所以就拒絕邀約。

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▲ 何猷君大學時就被奚夢瑤吸引。（網上圖片）

經過多次邀請，奚夢瑤終答允吃午餐，何猷君本已包下戲院想與她睇戲，但她卻以工作為由逃去。此後何猷君又繼續說服她並約出街，但奚夢瑤仍未有答應。

有次，奚夢瑤與朋友到日本旅行，何猷君特意前往。當時天氣很冷，何猷君想做出甜蜜舉動，但又礙於身高不能為對方加衣，便捉着她的手，但就被她甩開，非常搞笑。

不過，經此旅行相處後，再加何猷君的口才，終成功把女神追到手，至去年結婚，並誕下一子何廣燊，一家三口幸福甜蜜。

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