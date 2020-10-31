【婚姻悲劇】無怨照顧血癌丈夫6年獨力養家　 妻子患子宮肌瘤卻被出軌丈夫提離婚

▲ 妻子無怨照顧血癌丈夫6年，如今確診患上子宮肌瘤無情丈夫提離婚。

日久見人心。內地一名女子與丈夫結婚20年，6年前丈夫確診血癌，她不離不棄照顧，如今她被驗出患子宮肌瘤和卵巢囊腫，需要接受手術，丈夫竟然提出離婚，更直言兩人感情已經破裂，非常唏噓。

根據內地媒體報道，該名李姓女子與吳姓丈夫結婚20年，兩人薪金雖然不高，但生活算過得不錯，孩子亦已長大成人，有穩定工作。6年前，丈夫確診血癌，所幸發現及時，配合治療有機會能治癒，在丈夫治療和休養的一年多期間，李女一個人扛起養家責任，既要負擔丈夫的醫藥費，亦要兼顧家庭日常開支、房貸和孩子上學的費用。

結婚多年，兩人難免發生爭執，但通常都能化解。但今年7月，他們的婚姻亮起紅燈，事緣李女發現丈夫使用微信與一位異性聊天，「他以前就有過這樣的情況，一般吵幾句，他就會說不玩了，然後把微信刪了，但這次，他堅決不刪」。

不久，丈夫竟提出離婚，更在申請書上表明雙方一直感情不和，經常因家庭瑣事發生爭吵，而近幾年來，爭吵和矛盾愈發嚴重，夫妻感情已完全破裂。

不幸的是，李女最近被診斷患有較嚴重的子宮肌瘤和卵巢囊腫，需要進行手術治療，此時丈夫提出離婚，對她無疑是雙重打擊。她指，在丈夫患病時，自己一直陪伴左右，但如今自己身患重病，最需要夫妻互相扶持，丈夫卻堅持離婚。

沒想到他這麼狠，這麼絕情。

吳姓丈夫表示，承認妻子確實對自己有所照顧，亦並非故意在妻子生病時拋下對方，但兩人在長期爭吵中逐漸失去感情，「只要一吵，她經常就會很暴躁，隨手拿起刀呀、啥的東西要來打我。我這個病，一碰身體就受不了，所以慢慢實在是受不了這種心理壓力了」。

責任編輯：羅嘉欣