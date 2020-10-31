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【新冠肺炎】本港增3宗輸入個案　40歲日本抵港男子居西營盤星鑽

社會 14:46 2020/10/31

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本港今日新增3宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（31日）零時零分，正調查3宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計5,324宗（包括5 323宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案全部曾於潛伏期身處外地。

新增3宗確診個案全屬輸入個案，沒有本地感染，3名患者分別由日本、德國、巴基斯坦抵港。第5,322宗的個案的40歲男子，從日本抵港，周四（29日） 發病，居於西營盤第三街88號星鑽。

第5,323宗及第5,324宗的個案分別是19歲及27歲男子，由德國及巴基斯坦抵港，均無病徵。

本港新冠肺炎疫情連續4天未有感染源頭不明個案後於昨日「斷纜」，本港昨新增7宗確診個案，1宗為源頭不明的本地感染，該宗源頭不明本地個案為是一名44歲男子，疑為中聯辦員工，因其報住的北角地址清華街10至16號，全幢物業由中聯辦持有。衞生防護中心其後澄清，該男子9月底至10月初曾到訪深圳，本月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，詳情即看：【下一頁】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，昨日公布感染源頭未明的44歲男子雖由內地返港，但事隔逾14日後仍未發病，料患者是本地染疫機會較大；至於相隔4日後再現源頭不明個案，許認為社區上一直仍有隱形傳播鏈，詳情即看:【下一頁】

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記者：蘇文軒
 

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