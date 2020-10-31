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8間療養醫院下周三起容許預約探訪　病人每周有1小時探訪時間

社會 15:20 2020/10/31

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醫管局將於下周三在療養醫院重新實施特別探訪安排。（資料圖片）

 

醫院管理局今日（31日）宣布，將於下周三（11月4日）開始，在療養醫院重新實施特別探訪安排。
　　 
共有8間醫院下周實施特別探訪安排，病房職員將由今日起陸續聯絡病人家屬作預約登記，家屬無需另行致電醫院預約。每名病人在每星期內會有一節1小時的探訪時間，院方會協助安排登記一名探訪者於該時段到訪。

實施特別探訪安排的療養醫院（2020年11月4日開始）

醫管局曾於六月實施特別探訪安排，直至第三波疫情爆發而暫停。局方指，在本地情況稍為緩和的情況下，醫管局中央指揮委員會及傳染病及緊急應變中央委員會，先後討論及評估探訪安排的感染控制風險，並同意先在療養醫院，再次實施特別探訪安排。
　　 
醫管局將根據疫情發展適度調節有關安排，例如在情況許可下，考慮逐步擴展至其他醫院或病房。訪客進入醫院前，需遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫及申報健康資料等，確保病人、職員及訪客得到適當的保護。

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記者：蘇文軒

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