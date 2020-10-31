  • 24°C
香港時間 : 20201031日 (六) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食環署與警方打擊涉違食肆酒吧違防疫規例　多名顧客及負責人遭票控

社會 15:39 2020/10/31

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

食環署與警方展開萬聖節及前夕的聯合行動。（陳國峰攝）

​食物環境衞生署與警方昨晚（30日）至今日（31日）凌晨展開萬聖節及前夕的聯合行動，共巡查89間餐飲業務處所（包括酒吧），共作出54次口頭警告及派發多款單張，並向6名涉嫌違反《規例》的負責人展開檢控程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定以及處所內每枱人數超出有關規定；警方另向2間在凌晨2時至3時期間仍有堂食的酒吧負責人展開檢控程序。

食環署與警方加強巡查灣仔區、中西區、油尖區及旺角區酒吧等餐飲業務處所，署方表示，萬聖節期間會繼續加強巡查全港各區食物業處所，並與警方採取聯合行動，確保有關處所的經營者、從業員及市民嚴格遵從有關規例的要求，並會嚴厲執法，確保有關規定得以遵從，以避免新冠肺炎感染個案出現反彈的風險。萬聖節當晚的執法行動會較前夕的執法行動更加凌厲。

另外，警方表示，中區警區聯同相關部門人員今日凌晨巡查區內10多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，發現蘭桂坊一帶有5間酒吧涉嫌違反防疫規例，其中3間酒吧內分別有7人、16人及22人於凌晨2點後仍繼續聚集消遣，警方即時向該45人發出定額罰款通知書，同時將向上述5間酒吧負責人展開檢控程序。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】本港增3宗輸入個案　40歲日本抵港男子居西營盤星鑽
今日 14:46
【新冠肺炎】本港增3宗輸入個案　40歲日本抵港男子居西營盤星鑽
【新冠肺炎】44歲內地入境免檢疫人士確診　陳肇始強調不影響豁免檢疫安排
今日 10:40
【新冠肺炎】44歲內地入境免檢疫人士確診　陳肇始強調不影響豁免檢疫安排
【疫情分析】相隔4日後再現源頭不明個案　許樹昌稱社區一直存有隱形傳播鏈
今日 00:00
【疫情分析】相隔4日後再現源頭不明個案　許樹昌稱社區一直存有隱形傳播鏈
環境衞生 食物環境衞生署 新冠肺炎疫情 酒吧

最高瀏覽

【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
10:56 2020/10/30
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬
11:52 2020/10/30
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬