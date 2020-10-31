食環署與警方打擊涉違食肆酒吧違防疫規例　多名顧客及負責人遭票控

▲ 食環署與警方展開萬聖節及前夕的聯合行動。（陳國峰攝）

​食物環境衞生署與警方昨晚（30日）至今日（31日）凌晨展開萬聖節及前夕的聯合行動，共巡查89間餐飲業務處所（包括酒吧），共作出54次口頭警告及派發多款單張，並向6名涉嫌違反《規例》的負責人展開檢控程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定以及處所內每枱人數超出有關規定；警方另向2間在凌晨2時至3時期間仍有堂食的酒吧負責人展開檢控程序。

食環署與警方加強巡查灣仔區、中西區、油尖區及旺角區酒吧等餐飲業務處所，署方表示，萬聖節期間會繼續加強巡查全港各區食物業處所，並與警方採取聯合行動，確保有關處所的經營者、從業員及市民嚴格遵從有關規例的要求，並會嚴厲執法，確保有關規定得以遵從，以避免新冠肺炎感染個案出現反彈的風險。萬聖節當晚的執法行動會較前夕的執法行動更加凌厲。

另外，警方表示，中區警區聯同相關部門人員今日凌晨巡查區內10多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，發現蘭桂坊一帶有5間酒吧涉嫌違反防疫規例，其中3間酒吧內分別有7人、16人及22人於凌晨2點後仍繼續聚集消遣，警方即時向該45人發出定額罰款通知書，同時將向上述5間酒吧負責人展開檢控程序。

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記者：蘇文軒