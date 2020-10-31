  • 24°C
香港時間 : 20201031日 (六) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藍月亮】萬聖節夜空將現「藍月亮」　天文台：不是月亮變成藍色【內附觀賞時間】

社會 15:44 2020/10/31

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

今晚月出時間是傍晚5時46分。

萬聖節遇上「藍月亮」！今日是萬聖節，又是農曆9月15日滿月的日子，又是俗稱「藍月亮」的降臨日。「藍月亮」不是月亮真的變成藍色，而是同一個月內，出現第二次滿月。

天文台解釋，當同一個月內出現兩次滿月，第二次滿月就稱為「藍月亮」，而不是月亮變成藍色，由於月初中秋節時已經迎來滿月，因此今晚出現的滿月，就是「藍月亮」。 根據天文台資料，今晚月出時間是傍晚5時46分，而「藍月亮」平均每30個月出現一次，下次出現是2023年8月31日。

至於月亮會在大約凌晨12時升到最高位置，晚上10時14分則是月亮最圓的狀態，要欣賞最美的「藍月亮」，可把握機會在這段時間賞月。

觀賞時間表: 

  • 月出：2020年10月31日傍晚５時46分
  • 全年最小滿月出現:2020年10月31日晚上10時49分
  • 月落：2020年11月1日清晨5時56分

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

 

 

相關文章

【颱風天鵝】天文台形容「天鵝」為強颱風：未來一兩日逐漸增強
11:05 2020/10/30
【颱風天鵝】天文台形容「天鵝」為強颱風：未來一兩日逐漸增強
【超強颱風】天文台科學主任指「天鵝」中心風力強　下周二進入本港600至800公里範圍　
17:48 2020/10/30
【超強颱風】天文台科學主任指「天鵝」中心風力強　下周二進入本港600至800公里範圍　
【天氣預測】天文台指超強颱風天鵝移向呂宋　熱帶氣旋艾莎尼料下周增強為「強颱風」
今日 13:07
【天氣預測】天文台指超強颱風天鵝移向呂宋　熱帶氣旋艾莎尼料下周增強為「強颱風」
天文台 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
10:56 2020/10/30
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬
11:52 2020/10/30
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬