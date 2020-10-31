【藍月亮】萬聖節夜空將現「藍月亮」　天文台：不是月亮變成藍色【內附觀賞時間】

▲ 今晚月出時間是傍晚5時46分。

萬聖節遇上「藍月亮」！今日是萬聖節，又是農曆9月15日滿月的日子，又是俗稱「藍月亮」的降臨日。「藍月亮」不是月亮真的變成藍色，而是同一個月內，出現第二次滿月。

天文台解釋，當同一個月內出現兩次滿月，第二次滿月就稱為「藍月亮」，而不是月亮變成藍色，由於月初中秋節時已經迎來滿月，因此今晚出現的滿月，就是「藍月亮」。 根據天文台資料，今晚月出時間是傍晚5時46分，而「藍月亮」平均每30個月出現一次，下次出現是2023年8月31日。

至於月亮會在大約凌晨12時升到最高位置，晚上10時14分則是月亮最圓的狀態，要欣賞最美的「藍月亮」，可把握機會在這段時間賞月。

觀賞時間表:

月出：2020年10月31日傍晚５時46分

全年最小滿月出現:2020年10月31日晚上10時49分

月落：2020年11月1日清晨5時56分

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記者：伍瑋瑋