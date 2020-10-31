【好人好事】誤將1000元當100元 港女重遇的士司機退回900元：無想過會退錢

▲ 李小姐重遇的士司機，獲退回900元。

本港有的士司機在社交傳媒上發帖尋人，指自己結數時發現多了張1000元紙鈔，估計是有乘客將1000元當100元支付車費，因此想尋找涉事乘客，「無條件退還900元」。事件經TOPick新聞報道後，事件中的粗心乘客聯絡上TOPick新聞，指已重遇好心的士司機，她形容「無想過有人會退翻錢給自己。」

該名的士司機在社交傳媒上發帖表示，他回家後點算收成，當點算到100元時，發現一張1000元紙鈔，相信是有人誤將1000元當作100元支付車資，因此想尋找該名乘客交還900元。

現正式尋乘客，如果尋晚坐車比錯1000當100洗，可PM我講返上車落車時間同埋確實地點（唔好打算博大霧😤我記得大约咩時段做過咩客），無條件交還900！

雖然有人質疑的士司機偽善搏出位，質疑1000元紙鈔與100元紙鈔有很大出入，沒有理由會收錯錢，但很多人相信的士司機的善心。

事件經TOPick新聞報道後，乘客李小姐主動聯絡TOPick新聞，講述事發經過。李小姐表示，事發當日是深夜，她與家人聚餐後從元朗錦上門乘坐的士回家，她居住在新界的村屋，入夜後沒有燈光昏暗，而且當晚感到很勞累，落車時付錢沒有留意自己誤將1000元當成100元支付車資。

李小姐表示，涉事的士司機年事已高，說話更帶有鄉音，下車時更指她居住的地方空氣好，並祝她身體健康。直至第二天醒來外出，她到便利店準備增值八達通，才發現銀包中的1000元不翼而飛，

我很記得我的銀包有1張1000元紙鈔、1張500元紙鈔及5張100元紙鈔，我原本以為自己不見了，從來沒有想過是將1000元當成100元俾錢。

不過，世事無奇不有，李小姐翌日攔截的士時，竟然與的士司機重遇，她更禮貌地與司機打招呼，豈料司機卻問她「是否住在哪裡？」，然後再問她「是否不見了1000元？」她才如夢初醒，知道自己「大頭蝦」。

司機將1000元放在銀包，他指自己平時都在錦上路一帶兜客，最後他扣除了車資後，退還了900元給我，我完全沒有想過會揾翻張1000元。

李小姐打算透過的士司機嘉許計劃提名表格，表揚的士司機的善心行為。

責任編輯：王明芳