【扭曲的價值觀】被退學免家人失望每日扮上學　男生「畢業」前擔心東窗事發殺全家

▲ 加拿大一名男子被退學，為免家人失望仍每天扮上學，終在畢業禮前殺害家人。

家人的期望太高有時候會增加子女的壓力。加拿大一名男子因成績太差被學校兩度退學，而家人一直以為他品學兼優，為免家人失望，他每天裝扮上學，終日流連街頭，惟學校畢業的時間將臨，被退學一事難以隱瞞，男子決定將4名家人殺害。

根據外媒報道，案發去年7月，加拿大24歲男子Menhaz Zaman原於當地知名的約克大學修讀工程學位，一直在家人眼中是品學兼優、聽話、害羞及聽從大人意思的好孩子，學習成績也令父母感欣慰。Menhaz並非家中唯一的孩子，家中的妹妹比他小3歲，但二人的性格完全相反，妹妹向來叛逆，從小與家人經常發生矛盾和衝突，更甚至驚動鄰居報警處理，所以Menhaz一直是父母的期望。

入大學後沉迷遊戲不讀書被退學

然而，在入讀大學的第一學期，從小沉迷網絡遊戲的他連夜玩遊戲，經常缺席大學課程。在自由的大學生活中，Menhaz第一個學期的成績成為沉迷遊戲的證據，被父母認為是品學兼優的他成績卻一落千丈，在期末考試中有一半課程不及格。而他卻沒有對父母說出真話，反滿心歡喜對家人隱瞞，「我得到全額獎學金。」

而在入學後的第二學期，Menhaz沒有半點努力，仍沉迷遊戲，幾乎所有科目都不及格，終被學校要求退學。

退學後每天扮上學流連街頭 畢業禮前殺家人

他只好每天扮上學，終日流連健身室、購物中心或留在家中玩遊戲。直到畢業禮前夕，眼見真相快要被拆穿，他決定先將家中50歲的母親Momotaz Begum和70歲的祖母Firoza Begum割喉殺害，等到父親Moniruz Zaman和姊姊Malesa Zaman回家後再重私故技。事後，他於線上遊戲群組分享行兇過程，

已經等了3年，雖然我像個懦夫，但我已經不必擔心了。

網友發現後隨即報警，警方追查後上門，到場已發想4具屍體。警方表示，Malesa先以棍棒將家人打暈，及後以刀割喉，殺害媽媽及祖母後更若無其事地再家中玩遊戲及睡覺。

▲ 家中其他成員被殺害。（Facebook 圖片）

案件將於下月初判刑

案件在本月26日於加拿大法院開庭審理，Malesa向所有人道歉，並表示自己沒有勇氣面對家人，更沒有勇氣面對死亡，

我不想父母因為有我這個兒子而感到羞恥，我想向所有人道歉，雖然已經無補於事，但真的很抱歉......

法官則指事件令人髮指，而陪審團與辯護方一致認同將他判處終身監禁，40年不得假釋，案件將於11月2日判刑。

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責任編輯︰王明芳