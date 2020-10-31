【TOPick診症室】低頭60度肩頸負荷達60磅致勞損　骨科醫生指肩頸痛4大徵狀或神經線受影響

▲ 骨科專科醫生嚴永藝拆解肩頸痛成因。

不少上班族經常用電腦、按手機，長期保持不良姿勢，容易引起肩頸痛問題，加上疫情之下，不少人在家工作的機會多了，有沒有發現自己的肩頸頭的問題都嚴重了?

骨科專科醫生嚴永藝接受TOPick訪問時表示，長期低頭使用電子產品，會對頸椎造成勞損，除了造成頸痛，嚴重更可引發手痛、手麻痹、頸椎椎間盤突出等問題。

頭愈低頸部負荷愈大

嚴永藝指出，肩頸痛問題多見於低頭族。他解釋，當頭部和身體呈垂直時，頭顱骨的重量約為10磅左右，但低頭使用手機或電子產品時，頸部肌肉要負荷頭顱的重量，承受的壓力會增加，如低頭角度為15度，頸部負荷重量便會增至30磅，當低頭角度為60度，頸部負荷重量更會增至60磅。

當頸部長期承受過大壓力，會對頸椎造成勞損，出現疲勞、疼痛。如果情況再嚴重，影響到神經線，就可能引發肩胛痛、膊頭痛、手痛、手麻痹、頸椎椎間盤突出等問題。

在家工作姿勢不良致椎間盤突出

嚴永藝表示，曾有一名任職文員的女患者，疫情下在家工作，她會趴在床上托著頸部使用電腦工作，而她本身有頸痛問題，如此一來，不但頸痛的問題加劇，更出現手麻痹的情況。求醫檢查後，亦發現有頸椎椎間盤突出的問題，壓到神經線，所幸情況不太嚴重，透過進食消炎止痛藥、改善姿勢，以及進行物理治療，情況已得到有效改善。

他解釋，人體的頸椎有7節骨，節與節之間有稱為「椎間盤」的軟骨組織區隔，有如軟墊般的緩衝、保護作用。但當頸椎長時間受壓，椎間盤有機會出現病變，形成椎間盤突出，若然擠壓到神經線，可引起手痛或麻痹的情況。

嚴永藝提醒，當出現頸痛問題，休息數天仍未好轉，甚至出現手麻痹、手痛、甚至手部遲緩、無力等較嚴重的症狀，就應該盡快求醫。詳情內容，密切留意11月2日星期一晚10時的《TOPick診症室》

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：沈佩珊