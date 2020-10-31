  • 23°C
香港時間 : 20201031日 (週六) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【直播照妖鏡】20歲網絡女神吸百萬粉絲　首次現身直播似40歲大媽被嘲「詐騙」

娛樂 17:56 2020/10/31

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

內地網紅文化興旺，不少美女以直播平台靠粉絲經濟賺大錢，但不時發生網紅因疏忽未有用濾鏡，而令P圖前的真面目現身的狀況發生。在微博有近百萬粉絲的網紅施子怡，在社交平台有不少靚相，樣子甜美，身材姣好，但日前首次現身直播銷售卻露出真面目，不少粉絲指其真身似40歲大媽，更被狙擊相片涉嫌「詐騙」！

內地網紅施子怡在微博擁逾百萬粉絲。（微博圖片）

【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮

網民所提到的「詐騙」並不是因為施子怡騙人錢財，而是在她的直播中不慎露出未P圖的真面目。

年僅20歲的人看起來像40多歲的大媽，而且臉形與眼睛亦與照片有明顯差別，故引來大批網民指她平時的照片如「詐騙」。

內地網紅施子怡在直播中露出「真面目」。（微博圖片）

施子怡過往的推廣多以拍攝照片為主，並以美女網紅形象示人，吸引大批支持者。但早前首次轉戰直播代言銷售產品，未知是忘記加濾鏡還是要率真示人，在直播中露出真身，甜美的樣子不見了。

有網民就笑指叫她教P圖好過做直播賣產品，另亦有網民指想跟她學P圖手藝，並稱呼她做P圖master。

【名媛背後】上海「名媛」群組被爆假炫富　夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡

    點擊圖片放大
    +5
    +4

施子怡受到網民的狙擊，而其在直播中所推廣的產品，更被品牌方下架，換成別人做推廣。而施子怡對此事看似不以為然，繼續在微博分享不同網紅照片，更揚言會出「P圖教程」，一眾網民就無奈指：「施子怡的心理質素真強大！」

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【名媛背後】揭開「男版上海名媛群」秘密　集體租超跑打卡扮富二代
19:15 2020/10/15
【名媛背後】揭開「男版上海名媛群」秘密　集體租超跑打卡扮富二代
【名媛背後】上海「名媛」群組被爆假炫富　夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡
11:39 2020/10/14
【名媛背後】上海「名媛」群組被爆假炫富　夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡
【飛上枝頭】網爆「天王嫂訓練營」憑4招吸引巨星　疑兩大「學員」俘虜郭富城潘瑋柏？
11:10 2020/08/05
【飛上枝頭】網爆「天王嫂訓練營」憑4招吸引巨星　疑兩大「學員」俘虜郭富城潘瑋柏？
網紅 微博 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬
11:52 2020/10/30
【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
10:56 2020/10/30
【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點