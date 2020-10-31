【直播照妖鏡】20歲網絡女神吸百萬粉絲　首次現身直播似40歲大媽被嘲「詐騙」

內地網紅文化興旺，不少美女以直播平台靠粉絲經濟賺大錢，但不時發生網紅因疏忽未有用濾鏡，而令P圖前的真面目現身的狀況發生。在微博有近百萬粉絲的網紅施子怡，在社交平台有不少靚相，樣子甜美，身材姣好，但日前首次現身直播銷售卻露出真面目，不少粉絲指其真身似40歲大媽，更被狙擊相片涉嫌「詐騙」！

▲ 內地網紅施子怡在微博擁逾百萬粉絲。（微博圖片）

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網民所提到的「詐騙」並不是因為施子怡騙人錢財，而是在她的直播中不慎露出未P圖的真面目。

年僅20歲的人看起來像40多歲的大媽，而且臉形與眼睛亦與照片有明顯差別，故引來大批網民指她平時的照片如「詐騙」。

▲ 內地網紅施子怡在直播中露出「真面目」。（微博圖片）

施子怡過往的推廣多以拍攝照片為主，並以美女網紅形象示人，吸引大批支持者。但早前首次轉戰直播代言銷售產品，未知是忘記加濾鏡還是要率真示人，在直播中露出真身，甜美的樣子不見了。

有網民就笑指叫她教P圖好過做直播賣產品，另亦有網民指想跟她學P圖手藝，並稱呼她做P圖master。

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施子怡受到網民的狙擊，而其在直播中所推廣的產品，更被品牌方下架，換成別人做推廣。而施子怡對此事看似不以為然，繼續在微博分享不同網紅照片，更揚言會出「P圖教程」，一眾網民就無奈指：「施子怡的心理質素真強大！」