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【鐵金剛】首任007辛康納利逝世 終年90歲

娛樂 21:14 2020/10/31

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蘇格蘭著名演員辛康納利（Sean Connery）逝世，終年90歲。曾在多套經典《鐵金剛》系列電影內飾演007占士邦的辛康納利，曾奪奧斯卡最佳男配角獎，有指今日於睡夢中離世。

據英國BBC報道，辛康納利是在睡夢中離世，當時他身在加勒比海國家巴哈馬（Bahamas），報導指，辛康納利在過去一段時間已是身體不適。

辛康納利是占士邦系列電影的首位男演員，共演出過七部邦片，包括1962年《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No），1963年《鐵金剛勇破間諜網》（From Russia with Love），1964年《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）、1965年《鐵金剛勇戰魔鬼黨》（Thunderball）、1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）、1971年《鐵金剛勇破鑽石黨》（Diamonds Are Forever）及1983年《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）。

英女王冊封為爵士

辛康納利1930年出身於愛丁堡一個工人家庭，小時生活貧困，13歲輟學謀生，16歲進入皇家海軍服役，後因患胃潰瘍而被迫退伍，返回愛丁堡曾做私人保鏢、模特兒，泥匠及棺材匠。

1956年，辛康納利於BBC電視節目《Requiem for a Heavyweight》首度亮相，26歲參演電影《No Road Back》，是為首次出演電影。

1962年首次於《鐵金剛勇破神秘島》中飾演占士邦，憑007成為舉世聞名的演員。

辛康納利公認是偉大演員。

1987年以《義膽雄心》摘奧斯卡最佳男配角及金球獎最佳電影男配角殊榮。

辛康納利演出多齣受歡迎電影，2000年，由英女王冊封為爵士。

撰文 : TOPick柴犬出動

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