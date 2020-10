【鐵金剛】首任007辛康納利逝世 終年90歲

蘇格蘭著名演員辛康納利(Sean Connery)逝世,終年90歲。曾在多套經典《鐵金剛》系列電影內飾演007占士邦的辛康納利,曾奪奧斯卡最佳男配角獎,有指今日於睡夢中離世。

據英國BBC報道,辛康納利是在睡夢中離世,當時他身在加勒比海國家巴哈馬(Bahamas),報導指,辛康納利在過去一段時間已是身體不適。

辛康納利是占士邦系列電影的首位男演員,共演出過七部邦片,包括1962年《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No),1963年《鐵金剛勇破間諜網》(From Russia with Love),1964年《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger)、1965年《鐵金剛勇戰魔鬼黨》(Thunderball)、1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice)、1971年《鐵金剛勇破鑽石黨》(Diamonds Are Forever)及1983年《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)。

英女王冊封為爵士

辛康納利1930年出身於愛丁堡一個工人家庭,小時生活貧困,13歲輟學謀生,16歲進入皇家海軍服役,後因患胃潰瘍而被迫退伍,返回愛丁堡曾做私人保鏢、模特兒,泥匠及棺材匠。

1956年,辛康納利於BBC電視節目《Requiem for a Heavyweight》首度亮相,26歲參演電影《No Road Back》,是為首次出演電影。

1962年首次於《鐵金剛勇破神秘島》中飾演占士邦,憑007成為舉世聞名的演員。

▲ 辛康納利公認是偉大演員。

1987年以《義膽雄心》摘奧斯卡最佳男配角及金球獎最佳電影男配角殊榮。

辛康納利演出多齣受歡迎電影,2000年,由英女王冊封為爵士。